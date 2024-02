Nel settore dello streaming, Netflix si è sicuramente affermato negli anni come uno dei principali protagonisti. Questo perché la piattaforma non si limita a proporre esclusivamente produzioni originali, ma estende la sua offerta includendo anche capolavori cinematografici non prodotti direttamente. Ciò consente ai suoi abbonati di godere di un vastissimo assortimento di contenuti che soddisfa praticamente tutti. Ed è in questo contesto che, a breve, dal 20 febbraio, sarà possibile guardare l’ultimo capitolo della saga “Animali Fantastici”, prequel di Harry Potter.

È in arrivo su Netflix l’ultimo capitolo della saga di Animali Fantastici! I fan sono in delirio

La notizia dell’imminente arrivo dell’ultimo capitolo della saga di “Animali Fantastici”, sul colosso dello streaming, ha scatenato un’ondata di emozioni e aspettative tra i fan di ogni età.

“Animali fantastici: I segreti di Silente” è il terzo film della serie “Animali Fantastici”, il prequel spin-off della famosissima saga di “Harry Potter”. La trama ci porta a esplorare le avventure di Newt Scamander e Albus Silente, impegnati nella lotta contro il Gellert Grindelwald, interpretato da Mads Mikkelsen, che sostituisce Johnny Depp.

Ambientato negli anni '30, il film offre un tuffo nel passato del mondo magico, introducendo nuovi personaggi e rivelando segreti che legano strettamente questo universo a quello di Harry Potter. Gli spettatori avranno l'occasione di viaggiare da New York a Londra, passando per Berlino, in una trama che intreccia magia, lealtà e riferimenti storico-culturali di quegli anni.

Tornando ad “Animali Fantastici”, in questo film vedremo Grindelwald, che acquisisce sempre più potere e influenza sul mondo magico, facendosi portatore di ideologie fondate sul “razzismo”. La sua visione di un futuro in cui i maghi dominano sui “babbani”, minaccia di spezzare l’equilibrio tra i mondi scatenando un conflitto su scala globale.

È in arrivo su Netflix “Animali fantastici: I segreti di Silente”! Un’occasione unica per fare un rewatch

Con la sua trama avvincente, un cast di alto livello e la promessa di nuove rivelazioni, il film è destinato a diventare un classico intramontabile, capace di unire generazioni di spettatori nel segno dell’incanto e dell’avventura.

“Animali fantastici: I segreti di Silente” è dunque uno di quei film da non perdere assolutamente, sia per i fan di lunga data, sia per chi non ha ancora visto tutta la saga.

Per questi ultimi, questa rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire nuovi aspetti e retroscena del magico mondo di Harry Potter.

Se, invece, sei tra quelli che ha già visto il film durante l'uscita al cinema nel 2022, questa è una chance d'oro per recuperare e rivedere anche tutti gli altri capitoli della saga. Anche se è in arrivo su Netflix, infatti, l'intera saga è disponibile su Prime Video.