Moda primavera-estate 2024: tornano di tendenza questi 3 pantaloni stilosi che slanciano la figura e nascondono la pancia

I pantaloni sono un capo evergreen e che non passa mai di moda. Quest’anno saranno 3 i modelli che vedremo imporsi nei negozi ed oggi ti sveleremo quali sono. Perchè dovresti indossarli? Se ciò che vuoi è apparire più magra e slanciata e nascondere un po’ di pancetta, questi fanno proprio al caso tuo.

È proprio vero: non siamo mai soddisfatte totalmente del nostro aspetto. L’outfit che scegliamo però può darci una mano. Tuttavia, tra poco sarà il momento di fare il cambio di stagione: quale momento migliore per fare spazio negli armadi a nuovi capi d’abbigliamento? Mancano poche settimane al ritorno della bella stagione e le passerelle hanno già iniziato a dettare legge sugli outfit da indossare. Oggi siamo qui per suggerirti le nuove tendenze in fatto di pantaloni. Ci troviamo proprio nel pieno della Milano Fashion Week 2024. Il nostro obiettivo oggi è concentrarci sui pantaloni che andranno di moda nella prossima stagione e come indossarli al meglio valorizzandoci.

Moda primavera-estate 2024: questo capo passe-partout domina le sfilate anche quest’anno

Stiamo parlando del pantalone a vita alta che nella primavera 2024 sarà ancora più alto, arrivando quasi sotto il seno. Extra large o a palazzo, in denim o in seta, questa primavera il pantalone high-waist sarà gettonatissimo. Questo capo regala qualche centimetro in più e un taglio particolarmente alto aiuta a nascondere la pancia. Come indossarlo per ottenere il massimo dal tuo outfit? Abbina una camicia morbida da portare rigorosamente dentro i pantaloni, un body attillato oppure una blusa.

Un modello in voga negli anni ’70 si riprende la scena nel 2024

I pantaloni a zampa di elefante sono così iconici che anche chi non era ancora nato in quegli anni li conosce bene. Da Brigitte Bardot a Liz Taylor, ma anche uomini come Mick Jagger ne hanno fatto un segno distintivo. I pantaloni a zampa quest’anno si porteranno di pelle e potrai usarli per i tuoi outfit più casual. Questi slanciano la figura grazie al loro fit aderente sulla coscia che va poi ad allargarsi sul fondo. Scegli un modello senza elastico per mascherare la pancia e abbinalo a una camicia morbida sui fianchi e un trench da mezza stagione. Ai piedi? Rigorosamente le sneakers.

Un pantalone elegante, sofisticato e senza tempo per mascherare le imperfezioni e slanciare la silhouette

La moda primavera-estate 2024 annuncia il ritorno di un grande classico: il pantalone a palazzo. Questo modello, anch’esso a vita alta, si contraddistingue per essere morbido sulle gambe, dritto e lungo fino a coprire le calzature. Questi, a differenza del modello a zampa, non si allargano sul fondo, ma vanno giù dritti. Prediligi modelli a righe verticali o in tinta unita per ottenere qualche centimetro in più. Inoltre, anche il tessuto è importante: per mascherare la pancia opta per il cotone, la seta o il raso. Evita invece tessuti sintetici. Indossali con un top o una camicetta e un blazer e sarai davvero perfetta.