Quanto può costare un viaggio in Nuova Zelanda? A cosa pensare

Una delle mete più desiderate e sognate per un viaggio è la Nuova Zelanda, ma quanto può costare andare in questo posto? Vediamo che cosa tenere in considerazione.

Quante volte, parlando con i propri amici o parenti, si sono nominate delle mete ideali per la prossima vacanza? Una di queste è sicuramente la Nuova Zelanda, per gli appassionati di viaggi, che vedono in questo posto sia un gran bel viaggio che un ottimo posto di arrivo. Ma quanto può costare un viaggio in Nuova Zelanda dall’Italia? Ci sono un po’ di cose da considerare e da preparare prima di partire. Cerchiamo di capire quanto dovrebbe essere il budget.

Le cose da fare prima di partire

Dobbiamo pensare subito al fatto che la Nuova Zelanda è molto lontana e che, quindi, le ore di viaggio saranno molte. Inoltre, è difficile che ci sia un volo diretto, ma bisognerà fare uno o più scali. La prima cosa da fare, in ogni caso, è comprare il biglietto aereo. Questo può variare nel costo a seconda della città di partenza, gli scali e il periodo. In genere, un volo andata e ritorno da una città europea a Auckland costa sui 1.000 – 1.200 euro. E, di solito, si fa scalo a Dubai oppure a Singapore. Poi, è molto importante fare l’assicurazione che costa sui 100 euro circa.

Terza cosa, dopo biglietto aereo e assicurazione, è sicuramente l’alloggio. In Hotel si può arrivare a pagare anche 150 dollari a notte, mentre la sistemazione in Bed&Breakfast sarà più economica, tra i 50 e i 100 dollari, con colazione inclusa. Naturalmente, uno studente può sempre scegliere l’opzione più economica in assoluto (10 o 20 dollari) per un letto in un ostello.

Quanto può costare un viaggio in Nuova Zelanda?

Dopo aver messo da parte i soldi per tutte queste cose che si devono pagare prima di partire e dopo le oltre 25 ore di volo, bisogna calcolare cosa si spenderà in loco. Questo include i vari spostamenti con i mezzi e il cibo. Il costo di un pasto può andare da 10 a 40 dollari, in base al locale scelto. Tenete conto che in Nuova Zelanda è usanza lasciare la mancia sia al ristorante che in un taxi, ma anche se qualcuno si offre di portarvi gentilmente le valigie.

Infine, bisogna assolutamente tenere conto delle attività che si hanno intenzione di fare nelle città, i musei e i parchi che si vogliono vedere. Insomma, farsi un’idea del budget da mettere da parte per un viaggio per la Nuova Zelanda non è così semplice e ha bisogno di un po’ di tempo.