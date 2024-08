Come proteggere i vasi dal gran caldo: 3 consigli utili

Ancora grande caldo in molte zone d’Italia, quindi, ecco come proteggere i vasi delle nostre piante. Anche loro hanno bisogno di protezione.

Questa è stata un’estate abbastanza anomala in diverse parti del Mondo. Infatti, si sono registrate alte temperature per lungo tempo dove normalmente questo non accade. Così come noi abbiamo bisogno di protezione dal caldo, ci sono anche altri elementi che necessitano di rimanere protetti. In questo articolo vedremo come proteggere i vasi delle nostre piante dal gran caldo. Anche la natura soffre se gli equilibri cambiano e, noi che possiamo, dobbiamo darle una mano.

Come proteggere i vasi dal gran caldo

Vasi costantemente esposti al sole e in un posto in cui si mantiene una temperatura tanto calda a lungo possono creare dei grossi problemi. Se avviene un surriscaldamento, saranno danneggiate le radici e il terreno. Spesso durante l’estate accadono degli inconvenienti per questo ed è opportuno intervenire nel modo corretto.

3 consigli utili

Il primo consiglio per evitare il surriscaldamento dei vasi è quello di usare un doppio vaso. Significa mettere il vaso con la pianta dentro ad un vaso vuoto più grande. Nello spazio vuoto che si crea tra i due vasi si può mettere del terriccio, così lo strato isolante è più spesso. Se ci sono pochi vasi da proteggere dal caldo, questo è il sistema ideale. Funziona meno se ce ne sono tanti perché inizia ad essere troppo costoso.

Allora, si può optare per questo secondo consiglio: usare un corpi-vaso. In questo modo non ci sarà il contatto diretto del sole con il vaso, ma con un materiale in grado di dissipare il calore. Ce ne sono di tipi diversi a partire dalla terracotta, dalla porcellana oppure dai cestini in vimini, sempre preziosissimi.

Infine, ecco una terza indicazione: l’isolante interno. Si può rivestire il vaso di tessuto non tessuto, conosciuto come TNT, in modo tale da mantenere l’umidità, ma dissipare il calore. Ovviamente, il fondo non deve essere coperto perché l’acqua deve penetrare e poi andare via attraverso i fori appositi.

Se si è alla ricerca di un modo su come proteggere i vasi dal gran caldo, queste tre soluzioni sono davvero utili. Non costano molto, sono estetiche e non ci vuole molto tempo per metterle in pratica.