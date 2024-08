La settimana di Piazza Affari ha visto il settore del lusso dominare la scena. Le due migliori azioni della settimana, infatti, sono state Brunello Cucinelli e Moncler con un rialzo del 4,4% e 4,3%, rispettivamente. Cerchiamo, quindi, di capire gli scenari più probabili per le azioni che hanno registrato la migliore performance settimanale.

I punti di forza e di debolezza delle azioni Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli S.p.A. presenta diversi punti di forza che la rendono una società interessante agli occhi degli analisti. L’azienda mostra un elevato rapporto EBITDA/fatturato, che genera margini considerevoli al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, molti analisti raccomandano l’acquisto o un sovrappeso sul titolo, e negli ultimi mesi il loro giudizio è migliorato significativamente. La visibilità sulle attività future del gruppo è eccellente, con previsioni di ricavi che mostrano una bassa dispersione tra le stime degli analisti, confermando la solidità delle aspettative.

Tuttavia, ci sono anche alcune debolezze da considerare. La valutazione della società in termini di multipli di utili risulta relativamente elevata, con l’azienda che viene valutata a 48,9 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” colloca Brunello Cucinelli tra le aziende più costose a livello mondiale. Nonostante le dimensioni del bilancio, l’azienda sembra altamente valorizzata rispetto ai flussi di cassa che genera. Inoltre, la società distribuisce pochi o nessun dividendo, offrendo un rendimento basso o inesistente agli investitori.

Le raccomandazioni degli analisti

Secondo gli analisti che negli ultimi tre mesi hanno espresso un giudizio sul titolo Brunello Cucinelli, il rating medio è Compra, con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di oltre il 20%.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Nonostante le tre settimane consecutive al rialzo, la tendenza in corso è ancora ribassista, linea continua. Una prima conferma della ripresa del rialzo si potrebbe avere da una chiusura settimanale superiore a 100 €. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Lettura consigliata

Anche gli ottimi conti del primo semestre non riescono a al rialzo le quotazioni di ENEL