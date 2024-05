Quanto costano i nuovi prodotti make-up di Belèn? Prezzi e caratteristiche dei cosmetici

Sono stati accolti con molto entusiasmo i nuovi prodotti make-up lanciati dalla bellissima Belén Rodriguez. Una linea cosmetica dal packaging molto particolare, che promette un trucco davvero straordinario. Ma quali sono i prodotti lanciati e i loro prezzi? Scopriamolo insieme.

La famosissima Belén Rodriguez, qualche settimana fa, ha rivelato al grande pubblico un nuovo progetto imprenditoriale molto interessante. Dopo aver lanciato alcuni brand di abbigliamento (Mar De Margaritas, Hinnominate, Me-Fui), la showgirl argentina ha deciso di occuparsi anche di make-up.

Classe 1984, Belén non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Si trasferisce in Italia nel 2004 per intraprendere la carriera da modella, ma comincia a muovere i primi passi anche nel mondo dello spettacolo. Le Iene, Tu si que vales e, nel 2012, il Festival di Sanremo. Non solo televisione, ma anche cinema.

L’attesa è finita

Belén è seguitissima anche sui social. Basti pensare che il suo profilo Instagram conta quasi 11 milioni di follower. Un numero davvero impressionante. Proprio sui social, l’argentina ha lanciato la sua prima linea make-up. Rebeya, questo il nome del nuovo progetto, che in argentino vuol dire “Stra-Bella”. Belén ha creato una serie di prodotti performanti e accessibili, che permettono di esprimere la bellezza individuale. Naturalmente è lei la testimonial dei prodotti cosmetici. Nel video di lancio, la vediamo muoversi sinuosamente, tra immagini di fiori e rose bruciate. Il tutto accompagnato da una canzone cantata proprio da lei stessa.

Quanto costano i nuovi prodotti make-up di Belén? Tutte le curiosità

La collezione è composta da 5 pezzi. Flama Libre è il mascara che promette ciglia voluminose ed ha un prezzo di 29,90 euro. Il suo packaging è davvero molto particolare: riproduce le forme del corpo di una donna. Luz Libre è un illuminante che può essere applicato sia con le dita, sia con il pennello. Costo 39,90 euro. Sueño Libre (prezzo 34,50 euro), invece, è il correttore compatto che promette di non appesantire la pelle.

Passiamo ai prodotti per le labbra. Belén presenta Canto Libre, al costo di 28,50 euro. Uno stick in 3 colorazioni (nude, cioccolato e rosso), formato da una matita e da un rossetto. Infine, il gloss labbra Baile Libre ha un costo di 26,90 euro. Promette di non appesantire e non essere appiccicoso. Proprio come il mascara, anche il packaging di questo prodotto riproduce le forme di un corpo femminile. Ecco, quali sono e quanto costano i nuovi prodotti make-up di Belén.