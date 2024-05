Stanco di viaggiare in Italia e in Europa da solo? Ecco alcune soluzioni per conoscere nuovi amici

Esplorare il Mondo è la passione che accomuna molti. Per varie ragioni a volte ci si trova a viaggiare da soli. Per fare qualcosa di diverso si potrebbe partecipare ad esperienze particolari. Ci sono tanti siti infatti che promuovono tour interessanti di gruppo.

A qualsiasi età la voglia di evadere dalla routine può far sognare mete straordinarie da raggiungere. Di solito ci si può muovere in coppia o con la famiglia, ma anche i viaggi da soli sono spesso soddisfacenti. Si può partire senza compagnia per diversi motivi. Ormai è facile organizzare una vacanza dovunque grazie a uno smartphone o a un PC. Forse però ci sono periodi in cui si desidera fare un’esperienza diversa di viaggio e non da soli. In questo caso ci sono dei modi da provare.

Qualche proposta interessante se sei stanco di viaggiare in Italia e in Europa da solo

Sicilia, Portogallo, Thailandia o Grecia magari ci stuzzicano e vorremmo conoscere nuovi amici. Queste e altre destinazioni sono quelle proposte da WeRoad. Dopo aver scelto l’esperienza di viaggio dalla lista si entrerà in un gruppo WhatsApp per iniziare a conoscere gli altri partecipanti. Durante la vacanza un coordinatore guiderà il gruppo formato al massimo da 15 persone. Si condivideranno insieme le scoperte e i momenti di relax, permettendo magari la nascita di nuove amicizie. Per quanto riguarda il costo, ad esempio una vacanza in Egitto di 9 giorni partirebbe da 849 euro. A partire a 639 euro ci sarebbe un viaggio di 9 giorni a Cuba. 8 giorni in Sicilia avrebbero un prezzo di partenza di circa 900 euro.

Altri organizzatori

Se preferisci rimanere in Italia scoprendo a piedi tante sue meraviglie, ci sarebbero i trekking organizzati da Andare a zonzo. Si può scegliere il livello più adatto, prenotare e poi si potranno conoscere altri appassionati. Tra le mete disponibili, un viaggio con guida sulle Cime di Lavaredo dal 14 al 16 giugno 2024 costerebbe 320 euro. Un trekking nel Gran Paradiso dall’11 al 14 luglio si pagherebbe 600 euro. La Compagnia dei Cammini propone vari viaggi tra cui dall’1 all’8 giugno 2024 Lampedusa e Linosa a piedi dal costo di circa 840 euro.

Infine, anche Guiddy organizza attività all’aperto e trekking. Tra gli itinerari, il percorso che include le Cascate Acquafraggia e il Rifugio Savogno costerebbe con guida 18 euro a persona. Il tour con AperiQuad, trekking nel Monferrato con pranzo e altre esperienze si pagherebbe 99 euro a persona. Se sei stanco di viaggiare in Italia e in Europa da solo ci sono quindi vari modi per partire in gruppo.

