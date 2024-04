Oltre a Milano, ecco quali sono le città più care d’Italia: quella più virtuosa si trova al Sud

I rincari e gli aumenti dei prezzi si sono fatti sentire in tutta Italia. Ma, oltre a Milano, sai quali sono le altre 2 città più care della Penisola? Vediamo anche chi c’è in fondo alla classifica.

Gli ultimi anni sono stati davvero duri per molti italiani. L’aumento dei prezzi ha messo a dura prova le finanze dei cittadini, costringendo molti di loro a tirare la cinghia e a fare qualche rinuncia. Nonostante lo scorso anno si sia concluso con una flessione dell’inflazione (+0,6% a dicembre 2023 rispetto al +11,6% del dicembre 2022), gli italiani sono ancora in seria difficoltà economica. Infatti, il costo della vita è aumentato, soprattutto in alcune città della Penisola. Se prendiamo in considerazione la classifica stilata da alcune associazioni dei consumatori come Codacons e Unione Nazionale Consumatori, notiamo che in alcune zone, i rincari si sono fatti sentire maggiormente.

Oltre a Milano, ecco quali sono le città più care

Non è una sorpresa, che Milano sia in vetta alla classifica. Ecco un po’ di numeri. Il tasso di inflazione medio è pari al +6,1%, con una spesa aggiuntiva annua, per una famiglia media, di 1.656 euro in più rispetto all’anno precedente. Un’altra città della Lombardia si aggiudica la medaglia d’argento. Varese una città di circa 80.000 abitanti. Un bellissimo posto circondato da giardini, parchi e laghi. Ma Varese è anche una città d’arte, con il suo bellissimo centro storico, i classici portici e le stradine acciottolate. Varese presenta un tasso di inflazione del +6%, con un incremento di spesa pari a +1.582 euro a famiglia, rispetto al 2022.

Per scoprire chi c’è al gradino più basso del podio dobbiamo spostarci in Trentino-Alto Adige. Medaglia di bronzo per Bolzano con circa 107.000 abitanti. Bolzano è una città vivace, giovane e molto organizzata. Il tempo viene scandito dal ritmo della natura. È una meta perfetta per tutta la famiglia e da visitare in ogni stagione dell’anno. Ma torniamo alle note dolenti. Bolzano presenta un tasso di inflazione del +5,8% con una spesa di +1.541 euro. Oltre a Milano, ecco quali sono le città più care.

Chi c’è alla fine della classifica

Andiamo a dare un’occhiata in fondo alla classifica. La città dove il caro-prezzi si è fatto sentire meno è Potenza. Con circa 67.000 abitanti, il capoluogo della Basilicata è la città più virtuosa. Sono molte le bellezze artistiche e storiche disseminate per la città. È un luogo molto tranquillo, perfetto per chi cerca armonia e pace. Potenza ha l’inflazione più bassa d’Italia con il +3,7%. Mentre le famiglie hanno speso in media 731 euro in più del 2022.