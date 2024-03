Niente noia a Roma: 3 posti insoliti dove andare per un salto dal passato al presente

Ci possono essere dei momenti in cui si vuole programmare un giorno libero ma si hanno dei dubbi. In certe città infatti è varia l’offerta di eventi e posti per svagarsi un po’. A Roma a marzo ci sono delle occasioni interessanti da cogliere al volo.

Chi abita a Roma o vive nei dintorni trova ogni giorno come occupare il tempo libero. Oltre alle passeggiate per ammirare le sue bellezze o per fare shopping ci sono tante offerte musicali e culturali da scoprire.

Niente noia a Roma: 3 posti insoliti dove andare con la famiglia

Usi e costumi di popoli di epoche lontanissime affascinano molte persone di qualsiasi età. Se vogliamo immergerci nell’antico Egitto basta andare a Fiumicino vicino Roma a The Wow shopping center che si trova in via Bramante. Qui tutti i giorni si potrebbe visitare la mostra Da Tutankhamon a Cleopatra. Sarà interessante conoscere come gli Egizi vivevano e soprattutto le storie dei faraoni. Nello spazio espositivo si potranno vedere le camere funerarie di Tutankhamon e le riproduzioni dei tesori. Ci sarà anche una postazione per un’esperienza virtuale. Il biglietto intero costerebbe 12 euro, 13,50 euro se acquistato on line. Sono previste riduzioni per scuole e gruppi. I bambini sotto ai 5 anni entrano gratis. In particolare in primavera si potrebbe passare del tempo con la famiglia in un posto variopinto. In alcune città come Bari, Bologna e Spoleto apriranno a breve dei parchi dedicati ai tulipani.

Una giornata tra fiori colorati

Tulipark a Roma nello specifico sarà accessibile a partire dal 22 marzo 2024. Nel parco vengono piantati oltre un milione di bulbi. Lo spettacolo che offre alla vista è fenomenale. I visitatori avranno modo di scattare foto, raccogliere i fiori e anche di fare uno spuntino all’aperto. A Roma Tulipark si trova in via dei Gordiani e sarà visitabile ogni giorno dalle 9 alle 18. Per quanto riguarda il biglietto, ad esempio il singolo intero con 7 tulipani inclusi costerebbe 15 euro. Quello per famiglie di 3 persone con inclusa la raccolta di 15 tulipani si pagherebbe con lo sconto on line 29 euro.

Infine, il MACRO, Museo d’arte contemporanea di Roma, riserva sempre delle sorprendenti mostre nelle sue sale. Tra gli eventi segnaliamo l’inaugurazione il 21 marzo di Cosmogonie con opere di Laura Grisi e altre artiste. Sempre il 21 si aprirà la mostra Accelerazione dedicata a Stefano Tamburini. Poliedrico creatore grafico, Tamburini nella sua vita è stato molto apprezzato. È ricordato anche per aver fondato Frigidaire, un mensile degli anni Ottanta. L’ingresso al MACRO è gratuito. In conclusione, niente noia a Roma: 3 posti insoliti dove andare nella Capitale potranno scuotere dal torpore primaverile.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare date, disponibilità e prezzi degli eventi)