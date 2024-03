In arrivo l’eclissi totale di sole: una rivoluzione per 3 segni zodiacali fortunatissimi ad aprile

Le sfere celesti sono in continuo movimento. La loro armonia e l’allineamento planetario portano liete novità. D’altro canto, come diceva Ermete Trismegisto, ciò che avviene nel grande si ripercuote anche sul piccolo. E ciò che sconvolge l’esterno, ha conseguenze anche sull’interno della nostra mente.

Questo avviene anche al contrario. Ma tutte le nostre azioni si muovono all’interno di un meccanismo più grande, e tutto si influenza a vicenda. Il giorno 8 aprile avverrà un grande stravolgimento celeste. È in arrivo l’eclissi totale di sole: una rivoluzione per alcuni segni dello zodiaco. Vediamo quali.

L’aquario sarà alla carica

Per ben 4 minuti il sole sarà completamente oscurato. Negli Stati Uniti il fenomeno richiamerà secondo le stime milioni di persone nei luoghi da cui sarà più facilmente visibile. Ebbene tra eclissi e passaggio delle Liridi ad aprile ci sarà un grosso cambio di marcia.

I primi a beneficiarne saranno i figli del segno dell’Aquario. Soffrono molto il rischio di venire ingabbiati, ricercando sempre un modo di comunicare in piena libertà ciò che il proprio animo sente. Nonostante questo, hanno una predilezione per l’autodeterminazione, aspetto che li porta ad investire in sé stessi e a dettare delle proprie regole. Se è vero che la sofferenza è necessaria per raggiungere la libertà, è anche vero che la libertà è necessaria per diventare felici. In questo, loro avranno un mese con il vento in poppa. Si sentiranno produttivi, e non ancora appagati dagli sforzi fatti fino ad ora. Per loro sarà un aprile di grande dinamismo.

Anche il Toro avrà un mese memorabile. Nel loro caso a premiare i suoi figli sarà il metodo e l’affetto delle persone care. Hanno la tendenza ad essere molto gelosi nei loro confronti, perché trovano nelle persone strette una fonte ineludibile d’ispirazione. Tendono ad accumulare tesori con il duro lavoro. La loro responsabilità però può cedere il passo ad una spesa per investire. Non necessariamente in qualche bene strumentale per nuovi successi lavorativi, ma anche nella propria felicità. Non esistono persone forti che non coltivino un giardino dentro sé stesse.

In arrivo l’eclissi totale di sole: una rivoluzione per alcuni segni dello zodiaco

Il segno dei Gemelli avrà una bruciatura in questo mese. Ma si tratterà di una provvida sventura. L’esperienza, in questo senso, sarà una benevola punitrice. Si tratterà per questo segno di un passaggio necessario verso l’autorealizzazione e la felicità. L’obbiettivo per loro è quello di osservarsi bene attorno e prendere appunti. Da quello che sembra un problema, troveranno un nuovo sentiero. Questo aprile passeranno per il buio dell’eclissi, ma troveranno una luce pronta a disvelarsi. Basterà pazientare ancora un pochino. Ripenseranno a questo periodo come all’inizio di un nuovo percorso.