Quanto costa andare a Santorini in vacanza? Quale budget considerare

Santorini è una delle località della Grecia presa d’assalto dai turisti ogni anno, ma quanto costa andarci? Vediamo qualche aspetto da considerare e il budget necessario per questa vacanza.

L’isola di Santorini è una gemma preziosa del Mar Egeo e della Grecia. È la meta più ambita dai turisti e una volta sul posto sono moltissime le persone che rimangono senza parole per l’incanto e la bellezza che si possono vedere ad ogni angolo. Quanto costa andare a Santorini in vacanza? Sicuramente avrete visto i telegiornali e capito che ogni estate c’è il pienone in questa località. Vediamo qual è il budget necessario per un viaggio di questo genere senza dover spendere un patrimonio.

Quanto costa andare a Santorini in vacanza? Cosa considerare subito

Le due cose da considerare molto prima di partire per il viaggio è la prenotazione del volo e quella del pernottamento. Se si considera la partenza da Roma Fiumicino e l’arrivo all’Aeroporto di Santorini, la cifra si aggira sui 400 euro. Ovviamente dipende poi se dovete raggiungere prima Roma in un qualche modo o se ci sono scali. L’alloggio, invece, in alta stagione può costare anche 180 euro a notte a persona, ma ci sono anche posti economici in cui spendere 50 euro.

Quanti giorni rimanere e cosa fare

Santorini è un posto caratteristico per le sue case bianche e i tetti azzurri. In realtà, l’isola è piccola e tre giorni sono sufficienti per visitarla. Mai scordare di visitare i borghi dell’isola e le varie spiagge. I locali avranno tutti una meravigliosa vista sul mare. Ci si può spostare a piedi oppure in motorino, anche se nel mese di agosto può risultare pericolosa per il numero di persone presenti.

Quindi, mettete in conto anche le varie attività, le visite a qualche museo o città con tributo, il mangiare, le giornate in spiaggia e tutto quello che avete intenzione di fare. Una cena a Santorini non è così costosa, siamo sui 20 euro a persona. Attenzione, però, poi ai vari locali perché di sera l’atmosfera è molto movimentata.