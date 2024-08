Luna in congiunzione per un segno zodiacale che vedrà la luce dopo tanto buio

Dopo tante difficoltà, finalmente un segno zodiacale vedrà tanta luce e la luna in congiunzione lo aiuterà. Ecco di chi stiamo parlando e cose prevedono le stelle per lui.

Le stelle con la loro posizione e i pianeti con il loro movimento riescono a influenzare alcuni aspetti della nostra vita. Questo è il principio fondamentale sul quale si basa l’astrologia. Moltissime persone consultano l’oroscopo giorno dopo giorno per capire se le cose andranno bene. Noi possiamo dire che c’è la luna in congiunzione per un segno zodiacale che vedrà la luce dopo tanto tempo. È un segno zodiacale che ha dovuto affrontare mesi bui e pieni di sfide. Ma adesso, finalmente, tutto sta cambiando. Scendiamo subito nei dettagli.

Luna in congiunzione per un segno zodiacale: l’Acquario finalmente esce dal buio

Per chi è appassionato di oroscopo e di astrologia non è una sorpresa scoprire che il segno al quale le cose sono andate peggio negli ultimi mesi è quello dell’Acquario. Infatti, ci sono stati periodi molto bui, sfide e nervosismi da affrontare, ma adesso tutto cambierà. Le stelle hanno ordito un cielo molto favorevole e già l’inizio della settimana lo ha fatto capire.

Tutte le persone nate sotto il segno dell’Acquario hanno visto i primi giorni della settimana andare alla grande con bei colpi di fortuna. Questo grazie alla congiunzione della Luna. Anche Giove è dalla parte del segno e questo è un bene per i progetti in corso o quelli ancora da mettere in pratica. Soltanto Mercurio è ancora ostile e bisognerà attendere ancora un po’ per averlo amico.

L’Acquario nel mese di settembre

Nel mese di settembre, Urano, il pianeta che governa il segno dell’Acquario, è retrogrado, il che significa che lascerà spazio a qualche momento di riflessione. Poco male, è il momento giusto per recuperare quell’equilibrio andato perduto nei mesi precedenti. Ultimamente i cambiamenti per questo segno dello zodiaco sono stati tanti, ma finalmente tutto sta girando a favore. Quindi, non disperate, ormai la salita è terminata e davanti a voi solo strade in discesa.