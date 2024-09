Quanto costa adottare un bambino in Italia? Modalità, tempi e costi

Per tutti quelli che si stanno informando sulla pratica, ecco quanto costa adottare un bambino in Italia con tutti i dettagli noti.

Adottare un bambino in Italia è un percorso che richiede un forte impegno emotivo, oltre che burocratico. Chi ha intenzione di intraprendere questa strada, indipendentemente dai motivi, deve sapere che ci sono una serie di aspetti da tenere in considerazione. Vediamo, quindi, quanto costa adottare un bambino in Italia, come fare e quali sono i tempi di attesa.

Modalità e tempi di adozione

In Italia, l’adozione può avvenire attraverso due canali principali: l’adozione nazionale e l’adozione internazionale. L’adozione nazionale coinvolge bambini residenti in Italia e viene gestita dai Tribunali per i Minorenni. L’adozione internazionale, invece, coinvolge bambini provenienti da paesi esteri e richiede l’intervento di enti autorizzati dal governo italiano, come le associazioni specializzate.

I tempi di adozione possono essere piuttosto lunghi, soprattutto per quanto riguarda l’adozione internazionale. Per l’adozione nazionale, i tempi medi variano da 2 a 5 anni. Dopo la presentazione della domanda di adozione, i futuri genitori vengono valutati attraverso colloqui, incontri e visite domiciliari da parte di assistenti sociali e psicologi. Solo successivamente il Tribunale per i Minorenni emette un decreto di idoneità.

Per l’adozione internazionale, i tempi possono essere ancora più dilatati, dipendendo dalle normative del paese d’origine del bambino e dalla collaborazione con le autorità locali. Generalmente, si parla di un periodo che può variare dai 3 ai 6 anni, inclusi i tempi per l’ottenimento di documenti e l’iter burocratico.

Quanto costa adottare un bambino in Italia?

I costi variano significativamente a seconda della modalità di adozione scelta. L’adozione nazionale, essendo gestita dallo Stato, comporta costi molto contenuti, generalmente limitati a spese amministrative e legali, che possono ammontare a qualche migliaio di euro.

L’adozione internazionale, invece, può risultare più onerosa, con costi che oscillano tra i 5.000 e i 30.000 euro. Questi includono le spese per i viaggi, la traduzione dei documenti, le tasse imposte dai paesi di origine e il compenso per gli enti autorizzati.

Sicuramente, adottare un bambino in Italia è un percorso complesso e impegnativo, che richiede una preparazione adeguata e una valutazione attenta dei costi e dei tempi necessari. Una serie di difficoltà che, però, possono essere superate se il desiderio di diventare genitori è vero e forte.