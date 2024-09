Cosa mettere nel bagaglio a mano: dal 1° settembre cambiano le regole

Ci sono sempre molti dubbi su che cosa mettere nel bagaglio a mano, soprattutto adesso che le cose cambiano di nuovo; ecco come.

Quando si deve andare in un posto molto lontano e si deve per forza oppure per comodità prendere l’aereo, si possono portare diversi bagagli. Alcuni da mettere nella stiva, altri cosiddetti bagagli a mano che salgono in aereo con noi. Ci sono delle regole ben precise da seguire ed ecco che cosa mettere nel bagaglio a mano dal 1° settembre. C’è qualcosa che cambia e, possiamo anticiparlo, torna come era l’anno scorso.

Cosa cambia dal 1° settembre

Solamente un anno fa alcuni aeroporti d’Europa avevano eliminato una regola, ovvero quella del limite dei 100 ml di liquidi trasportabili nel bagaglio a mano. Non ce n’era più bisogno dal momento che sono stati introdotti dei nuovi scanner in grado di distinguere meglio i liquidi esplosivi dagli altri.

Ebbene, dal 1° settembre 2024torna questa regola. Ci sarà il limite di 100 ml dei liquidi che devono essere separati dal resto. Inoltre, bisogna estrarre dal bagaglio tablet e pc al momento dei controlli.

Cosa mettere nel bagaglio a mano

Dunque, la Commissione Europea ha deciso di tornare sui suoi passi e di reintrodurre il limite relativo ai liquidi. Ha fatto sapere che, comunque, si tratta di un passo indietro temporaneo, per motivi di sicurezza. Infatti, in questo periodo saranno aggiornati i nuovi scanner. Certo, la notizia non è stata presa bene da alcuni aeroporti, quindi, l’invito è almeno di informarsi bene prima di mettersi in viaggio.

A parte questo, le regole rimangono le stesse. Alcune possono variare in base alla compagnia aerea, ma in generale si deve rispettare la dimensione di 55x40x20 e il peso non deve superare i 10 kg. Sono ammessi liquidi e accessori elettronici, seguendo le regole dette poco fa, e ci sono una lista di oggetti proibiti. Questi sono forbici, coltelli e oggetti taglienti in generale. Alcune compagnie vietano la presenza di accendini e fiammiferi.