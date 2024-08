Quando e come è nata la prima webcam: il motivo è molto singolare

Al momento è diventato un oggetto di uso comune, ma quando e come è nata la prima webcam in assoluto? Sentire questa storia vi stupirà, quindi, prendetevela comoda per scoprirne di più.

Se parliamo di webcam tutti sappiamo che è una telecamera digitale collegata ad un personal computer e che può trasmettere immagini ad altri pc o altri dispositivi tramite internet. Fino a qui siamo tutti d’accordo, poi ognuno fa l’uso che più gli serve. C’è chi la usa per lavoro, chi per motivi personali. Ma quando e come è nata la prima webcam in assoluto? Ve lo siete mai chiesti? Lo scopo era ben diverso da quello di oggi e la storia della sua nascita potrebbe stupirvi parecchio. Ecco qui di seguito tutti i dettagli della sua storia.

Quando e come è nata la prima webcam

Sta per seguire una storia molto interessante su come sono nati questi dispositivi che oggi servono per dialogare a distanza o per tenere sotto controllo qualcosa. Ebbene, è proprio questo secondo aspetto che ha spinto due persone ad inventare la prima webcam al Mondo. Questi sono due ricercatori del Laboratorio di Informatica dell’Università di Cambridge, Quentin Stafford-Fraser e Paul Jardetzky.

Siamo nel 1991 e i due ricercatori avevano in mente di prendersi una bella tazza di caffè e questo succedeva sempre nei momenti di pausa degli esperimenti. Tuttavia, erano stanchi di andare all’unica macchinetta del caffè presente nel campus. In più, qualche volta il viaggio era completamente a vuoto perché il caffè era finito. Allora, per evitare tutto questo, hanno inventato la Trojan Room Coffee Pot.

Così, hanno messo una telecamera su un supporto puntata verso la macchinetta del caffè. Poi, hanno passato i cavi sotto il pavimento per arrivare alla Trojan Room. La telecamera è stata collegata ad un dispositivo cattura immagini e, grazie ad un programma elaborato dai due ricercatori caffè-dipendenti, tutti i pc del laboratorio potevano vedere l’immagine in tempo reale del livello della bevanda. L’immagine era in bianco e nero e molto piccola, ma fu una vera e propria invenzione.

Il boom

Fu poi nel 1993 che questa webcam divenne famosa in tutto il web. Questo grazie a Daniel Gordon e Martyn Johnson. Tantissime persone, da ogni parte del Mondo, iniziarono a seguire le immagini di questa macchina del caffè. La cosa andò avanti fino al 2001, quando per forza di cose si dovette spegnere tutto perché il programma era ormai obsoleto. Il risultato di tutto questo fu una vendita pazzesca all’asta di quella macchinetta del caffè in particolare (3.350 sterline) e l’invenzione della webcam.