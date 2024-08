2 segni zodiacali avranno una prima settimana di agosto indimenticabile: cosa accadrà dal 5 all’11 agosto

Entrando nel nuovo mese, ci sono 2 segni zodiacali che avranno una prima settimana di agosto indimenticabile ed ecco di chi si tratta. Scopri se ci sei anche tu tra i fortunati.

Il mese di luglio ci ha ormai lasciato per fare spazio al mese di agosto. Siamo in piena estate e così come noi continuiamo a vivere la bella stagione, anche le stelle continuano a muoversi e a determinare cosa accadrà ai segni dello zodiaco. Ci sono 2 segni zodiacali che avranno una prima settimana di agosto indimenticabile e vale proprio la pena scoprire chi saranno tra i 12 dell’oroscopo occidentale, non credete? Le stelle hanno in serbo per loro qualcosa di speciale.

2 segni zodiacali avranno una prima settimana di agosto indimenticabile: Sagittario

Anche il carattere è molto importante per determinare che cosa accadrà ad un segno zodiacale. D’estate non possiamo non prendere in considerazione i segni di fuoco e, in particolar modo, il segno del Sagittario. Chi è nato sotto questo segno ha sempre dentro di sé un grande desiderio di libertà ed è spinto quotidianamente alla ricerca di nuove avventure. La prima settimana di agosto sarà un momento di viaggio e di esplorazione in grado di ampliare gli orizzonti. Le stelle prevedono una grande passione ed intensità a livello amoroso, ma anche delle importanti novità dal punto di vista lavorativo. D’altronde, la capacità del Sagittario di vedere oltre e di trasformare tutto ciò con cui ha a che fare seguendo il suo intuito, lo porterà verso il successo.

Leone

Il Sole brilla accecante e forte sul segno del Leone e non può non essere lui l’assoluto protagonista della prima settimana del mese di agosto. L’oroscopo dice che dal 5 all’11 agosto le persone nate sotto il segno del Leone si sentiranno di nuovo protagoniste dopo tanto tempo. Arriverà un’ondata di energia positiva che farà rinascere i Leone sia dal punto di vista personale che professionale. Prendere in mano alcuni progetti e portarli avanti da leader è la scelta giusta da fare, così come cogliere le nuove opportunità che si presenteranno davanti. Fascino e carisma anche nel lato amoroso che regalerà al Leone dei momenti indimenticabili con la persona amata o con un nuovo passionale incontro.

Insomma, 2 segni zodiacali avranno una prima settimana di agosto indimenticabile e questi due segni sono Leone e Sagittario. Entrambi segni di fuoco, con molte cose in comune, dovranno lasciarsi andare a questa onda di energia perché li porterà lontano.