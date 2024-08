Olimpiadi: sai che esistevano anche le gare d’arte? Ecco perché non ci sono più

Tempo di Olimpiadi e forse non sai che un tempo esistevano anche le gare d’arte. Come mai non ci sono più? Cerchiamo di capire meglio questo aspetto sulla competizione più famosa del Mondo.

Mentre si stanno disputando i Giochi Olimpici di Parigi 2024, tutto il Mondo ha gli occhi puntati sugli atleti che rappresentano il proprio Paese. Il medagliere è tra le cose più controllate ogni giorno, senza contare che ognuno può seguire lo sport a cui è più affezionato. Ma sapevate che alle Olimpiadi esistevano anche le gare d’arte al fianco di quelle sportive? Adesso non ci sono più, ma è molto interessante scoprire come sono nate e come mai non vengono più fatte. Ecco qui di seguito tutte le informazioni sull’argomento.

Quando nascono le Olimpiadi

Pensate che le prime Olimpiadi si svolsero nel 776 a.C. ed erano delle celebrazioni religiose in cui si gareggiava in diversi sport. La prima manifestazione fu realizzata ad Olimpia, città della Grecia, e da questo poi furono chiamate in questo modo.

Le prime Olimpiadi moderne, invece, ci furono nel 1896 organizzate dal barone Pierre de Coubertin che voleva riprendere quelle dell’antica Grecia. Da allora, salvo gli anni delle due Guerre Mondiali, si sono sempre svolte.

Olimpiadi: sai che esistevano anche le gare d’arte?

Adesso siamo abituati a vedere gareggiare gli atleti in diverse discipline sportive, un tempo non era proprio così. Nell’antica Grecia c’era questa filosofia: mente e corpo dovevano essere coltivati e curati allo stesso modo. Fu proprio questo lo spirito che avevano le primissime Olimpiadi ed è quello che Pierre de Coubertin voleva riproporre. Quindi, accanto alle categorie sportive, c’erano anche quelle artistiche. In particolare, c’erano queste discipline: letteratura, scultura, pittura, musica e architettura.

Alcune di queste categorie, ovviamente, avevano delle sottocategorie. Ad ogni modo, tutto questo fu ripreso nel 1912 per le Olimpiadi di Stoccolma, grazie al barone, e si protrasse fino al 1948, anno delle Olimpiadi di Londra. Tuttavia, nel 1949 il Comitato Olimpico di Roma sollevò una questione: la partecipazione di artisti professionisti e la vendita di opere che ormai si faceva nelle competizioni non era in linea con lo spirito delle Olimpiadi tanto voluto da Pierre de Coubertin. Le gare furono, allora, sostituite da mostre d’arte con il nome di Olimpiadi culturali.

Le medaglie

Negli anni in cui si facevano le gare d’arte la Germania ha collezionato più medaglie, ben 24. Al secondo posto l’Italia con 14 medaglie e al terzo posto la Francia con 13 premi conseguiti.