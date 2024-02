Primo weekend sotto il segno dei Pesci: faville in amore per un segno di aria

Il Sole ha salutato Acquario ed è entrato nel segno dei Pesci. Il mese di febbraio volge al termine e iniziano a sentirsi i primi prodromi della primavera.

Le giornate si allungano, le temperature si innalzano piano piano. La natura si sta svegliando ed è tempo di pensare, per gli appassionati, ai primi semenzai. Sono frasi apparentemente scontate, prive di originalità, ma quanti di noi le dicono puntualmente ogni anno? Fanno parte dell’inesorabile trascorrere del tempo. Quello che vorremmo sapere di nuovo, però, potremmo chiederlo agli astri. Cosa ci riserveranno per questo weekend?

Oroscopo brillante per i Pesci

Partiamo da quello che è il segno di questo periodo, ovvero i Pesci. Si prospetta un fine settimana molto soddisfacente. In particolare, potrebbero nascere amicizie importanti, magari in occasione di qualche viaggio o semplicemente di una gita fuori porta.

C’è di più, si potrebbe sviluppare un intenso rapporto con un altro segno di acqua. I nati dal 20 febbraio al 20 marzo, infatti, saranno particolarmente intrigati da uno Scorpione. Non è detto, però, che sia una nuova conoscenza, anzi. Potrebbe essere anche una persona già presente nella propria cerchia, da vedere sotto una luce nuova.

Il weekend sfavillante di un segno d’aria

Chi, però, davvero sbancherà nei prossimi due giorni è un segno di aria. Infatti, soprattutto in amore, saranno i nati sotto il segno della Bilancia a poter godere appieno di questo primo weekend dei Pesci. Si potrebbe dire che, per loro, la primavera arriverà in anticipo. Divertimento, relax, nuove e interessanti esperienze. Tutto questo, unito al fatto che i nati dal 23 settembre al 22 ottobre emaneranno un fascino davvero particolare. Saranno probabilmente ricercatissimi, soprattutto da partner di sesso opposto. Sensualità e attrazione, per un fine settimana davvero al top. E chissà che non possa nascere anche qualche storia intrigante e non solo un flirt passeggero.

Non se la passerà male neppure Acquario. Anche se non hanno più il Sole nel loro segno, i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio, potranno comunque godere di un discreto weekend. Peraltro, il connubio con Bilancia potrebbe riservare loro delle gradite sorprese, soprattutto per quanto riguarda gli affetti. Un nuovo emozionante incontro? Perché no, in fondo potrebbero essere coinvolti dallo straordinario weekend che aspetta il segno d’aria appena citato. Insomma, Pesci, Bilancia e Acquario vivranno dei piacevoli momenti in questo finale di febbraio. Se poi dovessero mescolarsi tra loro, allora l’aggettivo potrebbe assumere una rilevanza ancor più importante.