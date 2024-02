Pochi lo sanno, ma anche questo è un ottimo posto per conservare le patate senza farle germogliare

Invece della solita cantina, ecco in quale parte della tua casa potresti tenere le patate per farle durare a lungo e in ottimo stato.

Le patate sono uno degli alimenti più amati e versatili della nostra cucina. Che si tratti delle classiche patatine fritte, del purè vellutato o del croccante gratin, le patate sono sempre utili per creare mille ricette. Hanno un unico problema: germogliano velocemente, se non si fa attenzione alla loro conservazione. E i germogli, ovvero quelle piccole protuberanze chiare che compaiono sulla buccia della patata, possono rendere immangiabile l’alimento. Per fortuna, però, c’è una soluzione: esiste, infatti, un luogo perfetto in casa dove conservare le patate al riparo dai germogli, che non è né la classica credenza in cucina, né la solita cantina. Ecco dove dovremo conservare le nostre patate per mantenere intatta la loro freschezza.

Pochi lo sanno, ma anche questo è un rifugio perfetto per evitare il veloce deperimento delle patate

Come in molte faccende domestiche, ci sono delle regole da seguire anche per preservare al meglio le nostre patate. Innanzitutto, com’è noto a tutti, è essenziale conservarle in un ambiente buio e asciutto. Le patate non amano la luce, che può accelerare la formazione dei germogli; quindi, è bene evitare di esporle ai raggi diretti del sole o a fonti luminose intense. Inoltre, è consigliabile mantenerle al riparo da ambienti a rischio umidità: questa, infatti, renderebbe le patate immangiabili. Per questo motivo, è importante non inserire mai questi tuberi in frigorifero, ma non solo. È meglio evitare di conservarle anche nelle buste di plastica in cui spesso vengono acquistate e optare, invece, per sacchi a rete o cassette in legno aperte che consentano il corretto ricircolo dell’aria.

Un posto ottimo per conservarle

Ma qual è questo luogo ideale in casa dove possiamo custodire le nostre patate al riparo dai pericoli dei germogli? Beh, la risposta potrebbe sorprenderci: è il tanto trascurato ripostiglio. Sì, proprio così. Pochi lo sanno, ma anche questo è un luogo ideale per la conservazione di questi tuberi. Il ripostiglio, infatti, gode di un ambiente contenuto, che può fare proprio al caso nostro. Qui, lontano dalla luce e dall’umidità della cucina, le patate possono conservarsi perfettamente, conservando la loro freschezza, pronte a essere trasformate in deliziosi piatti per tutta la famiglia.

Per tutti questi motivi, è bene non sottovalutare mai il ripostiglio quando si tratta di conservare le vostre patate. Con un po’ di attenzione e amore, potremo godere a lungo della bontà di questi tuberi e sbizzarrirci con questi in cucina.