Primavera da urlo tra benessere e relax in Liguria in queste spa della Riviera Italiana

La primavera è il periodo migliore per godersi un fine settimana in una spa in un lugo magico e incantato. E cosa c’è di meglio che trascorrere un week end in un bel complesso termale in Liguria, assaporando l’arrivo dell’estate?

La Liguria, con la sua costa affacciata sul Mar Ligure, è un luogo ideale per chi cerca relax e benessere. Tra antiche terme, centri benessere e spa moderne, la Regione offre una varietà di opzioni per rigenerarsi e prendersi cura di sé stessi. Non solo, in primavera il microclima di questa Regione fa scordare i freddi inverni oramai alle spalle e offre un assaggio con giornate tiepide e se si è fortunati, magari anche calde. Ecco alcune spa, dove godersi un fine settimana in un’oasi di tranquillità e bellezza.

Primavera da urlo tra benessere e relax passando un fine settimana alle Terme di Genova

Sembra incredibile ma molti non sanno che Genova ha delle bellissime terme. Quasi tutti conoscono l’acquario del capoluogo ligure, ma pochi sanno che esistono anche delle terme, dove trascorrere una giornata indimenticabile. Le Terme di Genova sono un luogo incantevole dove immergersi nella storia e nel benessere. Situate nel cuore della città, queste antiche terme offrono un’esperienza unica. Qui, i visitatori possono godere di bagni termali, saune e massaggi, circondati da mura secolari e archi romanici. L’atmosfera rilassante e l’acqua termale benefica rendono le Terme di Genova un luogo imperdibile per chi cerca un momento di pace e rigenerazione. Durante la settimana l’ingresso è di 37 euro (al momento della scrittura dell’articolo), che sale a 49 euro nel fine settimana. Per evitare di rimanere fuori, meglio prenotare sul sito ufficiale del complesso.

Ad Alassio mare e spa sono in un fazzoletto

Sulla splendida costa di Alassio, si trova la Thalassio Medical SPA, un’oasi di benessere con vista sul Mediterraneo. Qui, gli ospiti possono immergersi in trattamenti esclusivi, come idroterapia, massaggi e cure termali, sauna finlandese, bagno aromatico alle erbe, fontana di ghiaccio. La vicinanza al mare aggiunge un tocco speciale: l’aria salmastra e il suono delle onde completano l’esperienza di relax. La Thalassio Medical SPA è perfetta per chi desidera coniugare benessere e vacanza al mare. La struttura ha anche a disposizione camere e appartamenti per chi vuole trascorrere più di un giorno in questo meraviglioso luogo.

A Rapallo il benessere si declina con il lusso e la bellezza

Il Grand Hotel Bristol Resort & SPA a Rapallo è sinonimo di lusso e raffinatezza. Questo elegante hotel offre una spa di classe mondiale, con una vasta gamma di trattamenti e servizi. Dalle piscine termali alle saune, dai massaggi alle cure estetiche, qui ogni dettaglio è curato per coccolare gli ospiti. L’atmosfera sofisticata e la vista panoramica sul Golfo del Tigullio rendono questa spa un luogo esclusivo per chi cerca il massimo comfort e relax.

L’albergo offre 80 camere, di cui 11 suite ed una spiaggia privata per alternare il caldo delle acque termali al brivido del mar ligure in primavera. Qui una camera parte da circa 200 euro a notte.

Ma non c’è solo la Liguria, naturalmente, per un fine settimana alle terme. Se quelle di Genova sono poco conosciute, quelle di San Pellegrino sono conosciute in tutto il Mondo. Fanno a gara con le terme di Salsomaggiore, per una primavera da urlo tra benessere e relax.