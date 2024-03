Questa nuova obbligazione bancaria parte con una maxi-cedola del 10% e poi paga cedole decrescenti. Come funziona?

In data 5 marzo Societe Generale ha emesso un nuovo bond della durata a 15 anni e 2 giorni, con scadenza, infatti, al 7 marzo 2039. Si tratta di un periodo di tempo alquanto importante, per cui l’emittente ha previsto alcuni elementi a supporto di questo debito. In particolare, questa nuova obbligazione bancaria parte con una maxi-cedola del 10% e poi paga cedole decrescenti.

L’ISIN dell’obbligazione è XS2746361901 e lo si acquista e/o vende sull’EuroTLX, segmento Bond-X, di Borsa Italiana.

Partiamo subito dicendo quattro cose. La prima è che la valuta di denominazione del titolo è in euro, per cui non sussiste rischio di cambio. Poi c’è che il taglio minimo di sottoscrizione è di 1.000 euro nominali, una cifra pari a quella di acquisto di un qualunque BTP. Ancora, il bond è del tipo callable, cioè rimborsabile prima della scadenza (alle sole date di call) a discrezione dell’emittente. Infine, ecco uno sguardo alle quotazioni attuali, al tempo dell’articolo. Dal sito della banca francese (sezione “Prodotti”, pagina dedicata al bond) leggiamo denaro: 100,24 €, lettera: 100,74 €.

La struttura dei rendimenti della nuova obbligazione Societe Generale

Vediamo ora la struttura dei rendimenti prescelta dal debitore. Questo callable bond paga cedole fisse decrescenti (step-down) secondo questo schema:

10,00% il 1° anno, il 7,40% al netto della ritenuta fiscale sugli interessi al 26,00% (solo sui prodotti garantiti dallo Stato la fiscalità è di vantaggio) ;

5,50% il 2° anno;

5,00% il 3° anno;

4,50% il 4° anno;

4,00% il 5° anno;

3,50% il 6° anno;

3,00% il 7° anno;

2,50% il 8° anno;

2,00% il 9° anno;

1,50% il 10° anno;

1,50% il 11° anno;

1,50% il 12° anno;

1,50% il 13° anno;

1,50% il 14° anno;

1,50% il 15° anno.

Ipotizziamo adesso che nei 15 anni di vita utile del bond la banca non eserciti la call: quale sarebbe il rendimento annuo lordo ponderato? Il 3,266% (ma al prezzo di carico a 100), ottenuto dividendo il 49% complessivo per 15 anni.

Il rendimento cambia nel caso di esercizio della call in una delle 14 date disponibili. Esse coincidono con il giorno di stacco cedola (ogni 7 di marzo), a partire dal 2025 e fino al 7 marzo 2038. In particolare, esso sarebbe maggiore se la call fosse esercitata nei primi anni del bond, quando pesano di più le cedole ricche iniziali.

Per cui è nei primi anni che l’emittente avrebbe più interesse a rimborsare il prestito. Nella parte finale forse la convenienza scenderebbe, giacché le cedole sarebbero già basse di per sé. A prescindere da tutte le possibili congetture, si tratta comunque di un diritto esclusivo dell’emittente che si regolerà secondo i suoi piani.

Altri tipici rischi tipici del bond sono il rischio emittente, il rischio di mercato, il rischio liquidità e quello di reinvestimento. Due parole su quest’ultimo. Se la banca esercitasse la call (paga sempre il 100% del nominale) sarebbe perché avrebbe più convenienza a rifinanziarsi a tassi di mercato più vantaggiosi. Il “problema” sarebbe a quel punto del risparmiatore, che sul mercato del reddito fisso troverebbe verosimilmente delle condizioni di investimento meno allettanti.