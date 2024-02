Queste terme famose in tutto il Mondo sono perfette per un fine settimana invernale di relax

Vuoi trascorrere un weekend invernale di totale riposo e magari romantico? Puoi regalarti un fine settimana alle terme tra le più conosciute al Mondo.

Questa stagione è perfetta per trascorrere un fine settimana alle terme. Il caldo insieme al relax, un bel posto ed ottimo cibo contribuiranno a far passare un fine settimana rilassante. L’Italia, per fortuna, è ricca di terme, alcune delle quali utilizzate già dai nostri antenati oltre 2.000 anni fa. Molti dei nostri impianti termali sono conosciuti in tutto il Mondo e San Pellegrino terme è uno dei più conosciuti. Se cerchi una meta per un weekend all’insegna del benessere e della cultura, San Pellegrino Terme è la scelta ideale. Questa cittadina della Val Brembana, in provincia di Bergamo, offre infatti la possibilità di immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, tra affreschi, palazzi liberty e fontane. E in mezzo a questa affascinante bellezza godere dei benefici delle sue acque termali, famose in tutto il Mondo.

Un po’ di notizie di San Pellegrino Terme

San Pellegrino Terme deve la sua fama alle sue sorgenti di acqua minerale, che sgorgano da una profondità di oltre 400 metri. Queste hanno una temperatura di circa 26°C e una composizione chimica ricca di sali minerali e oligoelementi. Le proprietà terapeutiche di queste acque erano già note in epoca romana, ma fu solo nel XVIII secolo che iniziarono ad essere sfruttate commercialmente. Alla fine dell’Ottocento nacque la Società Anonima delle Terme di San Pellegrino, che diede vita a un grande progetto di sviluppo turistico e architettonico. Così San Pellegrino divenne in poco tempo una rinomata stazione termale, frequentata da nobili, artisti e intellettuali. Tra le opere più significative di questo periodo, si possono ammirare il Grand Hotel, il Casinò, il Palazzo della Fonte e il Tempio del Gusto. Tutti in stile liberty e decorati con affreschi e mosaici.

Queste terme famose in tutto il Mondo sono state rinnovate di recente

Oggi, San Pellegrino Terme offre ai suoi visitatori la possibilità di vivere un’esperienza di benessere unica, grazie al centro QC Terme San Pellegrino. Il QC Terme si trova nell’ex stabilimento termale, restaurato e ampliato con architetture e installazioni di moderno design. Il centro dispone di oltre 30 pratiche benessere, tra cui vasche idromassaggio, percorso Kneipp, cascate, saune, sale relax, massaggi e trattamenti. Inoltre, offre un servizio di wellness food, con pause di gusto in accappatoio, e un esclusivo aperitivo serale, l’Aperiterme. Il centro è aperto tutti i giorni, con orari e tariffe differenziati a seconda della formula di relax scelta. Al momento della scrittura dell’articolo, l’ingresso alle terme era di 42 euro, mentre per il percorso day spa si spendeva 95 euro

Cosa vedere nei dintorni e dove dormire

Per chi decide di stare più di un giorno, San Pellegrino Terme non offre solo terme, ma anche natura, cultura e sport. Nei dintorni, si possono infatti scoprire i suggestivi paesaggi della Val Brembana, con i suoi borghi, i suoi castelli e i suoi parchi naturali. Luoghi ideali per escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo. Per gli amanti della storia e dell’arte, si può visitare la chiesa di San Pellegrino d’Auxierre, il museo della Valle, il museo dell’acqua e il museo del Casinò. Gli appassionati di sport, si possono praticare attività come golf, tennis, equitazione, sci e pattinaggio.

Per chi vuole trascorrere una notte a San Pellegrino Terme, ci sono diverse soluzioni di alloggio, tra cui hotel, bed and breakfast, agriturismi e appartamenti. Ma chi vuole farsi coccolare fino in fondo può dormire nel Wellness Hotel della struttura termale. Una notte in un fine settimana la camera costa parte da 150 euro.

Altri suggerimenti per un fine settimana indimenticabile

Per un fine settimana indimenticabile puoi visitare queste terme famose in tutto il Mondo. Ma Per chi alle terme preferisce in borghi medievali, magari avvolti da leggende, allora deve visitare Monte S’Angelo e scoprire il suo mistero. Se invece desideri festeggiare il Carnevale alla grande allora la Puglia potrà offrirti decine di eventi interessanti.