Pochi conoscono tutti i tipi di anello di fidanzamento e il loro significato. Eccone alcuni e quanto spendere

Portare al collo o al polso dei gioielli è un uso antico. Riguarda uomini e donne e oro e argento fanno posto a volte a bella bigiotteria. In particolare, alle dita si possono sfoggiare degli anelli. Uno è un pegno d’amore. Scopriamo le origini dell’anello di fidanzamento e quanto può costare.

Adornare il corpo con belle vesti è sempre stato segno di ricchezza e anche di un ruolo importante. Presso antichi popoli inoltre si utilizzavano collane, bracciali, anelli. Questi sono legati in particolare all’amore che unisce due persone. Possiamo ammirare gioielli di epoche passate nei musei. Sono noti quelli della casa reale inglese come corone, spille, collier e molto altro che si vedono specialmente in occasioni speciali. A proposito di anelli, quello che l’allora principe Carlo donò a Diana Spencer era uno zaffiro ovale con diamanti attorno. Il tutto incastonato su oro bianco. Lo stesso anello fu donato dal principe William alla sua futura sposa, Kate Middleton. Come abbiamo visto, non si trattò del solito diamante.

Pochi conoscono tutti i tipi di anello di fidanzamento tra cui scegliere

Sembrerebbe che la tradizione di regalare un anello alla persona che si desidera sposare abbia origini antiche. Ci interessa però la storia del solitario. Sarebbe stato Massimiliano I d’Asburgo nel XV secolo a donare per primo a Maria di Borgogna un anello con un diamante. All’epoca oltre al valore si pensava al significato delle pietre. Circolavano infatti credenze raccolte in opere di letteratura, i lapidari. Secondo alcuni di essi, lo smeraldo indicherebbe la forza, il rubino il coraggio e la passione, lo zaffiro pace, lealtà. Da Massimiliano in poi si andò consolidando l’uso del solitario. Un anello con un solo diamante simboleggerebbe unicità e la purezza dell’amore e la sua lunga durata.

In vista del matrimonio il fidanzato però avrebbe una vasta scelta oltre al solitario. Per esempio, l’Eternity consiste in un anello in cui sono incastonati per tutto il bordo piccoli diamanti. Nel Trilogy ci sono tre pietre ad indicare passato, presente e futuro. Potrebbero essere diamanti o gemme miste. Si potrebbe donare altrimenti il Toi et Moi. È formato da due pietre incastonate che si abbracciano. L’anello di fidanzamento di Diana e poi di Kate è un Halo.

Quanto costano i pegni d’amore

Pochi conoscono tutti i tipi di anello di fidanzamento, ma tutti desiderano sempre fare un figurone con l’amata. Scopriamo ora qualche prezzo. Un anello con pietre preziose ha un costo abbastanza elevato di solito. Ci sono però negozi che periodicamente fanno delle offerte o che propongono carature più economiche. Tra gli altri, Diamanti Anversa ad esempio proporrebbe un solitario modello Tiffany, Cartier o Valentino a partire da 1.100 euro. Un anello Halo con taglio ovale costerebbe circa 2.500 euro. Diamondsfactory.it offre un servizio di anelli realizzati su misura. Tra quelli in vendita, un Trilogy con montatura a griffe partirebbe con i saldi attuali da circa 800 euro. Un Halo con zaffiro partirebbe da 1.050 euro.

