Pochi conoscono questi posti speciali per collezionisti e buongustai. Ecco quali sono e cosa possiamo trovare

Andare a fare shopping è un’esperienza piacevole per molte persone. Possiamo pure gradire ogni tanto mangiare fuori. Si possono avere idee chiare su cosa comprare o in che ristorante andare. In particolare si potrebbero seguire le proprie passioni in posti molto speciali con un solo tipo di offerta. Scopriamo di che si tratta.

Quando ci confrontiamo con diverse realtà ci viene in mente un modo di dire “Il mondo è bello perché è vario”. Si possono avere infatti gusti differenti nel campo della moda o preferire generi musicali come il rock o il neomelodico. Per non parlare dei film romantici oppure d’azione e horror e così via. A volte possiamo provare cucine di altri popoli e gradirle. Altre volte poi torniamo a frequentare i soliti locali.

Pochi conoscono questi posti speciali per collezionisti e buongustai in Italia

Chi ha delle passioni precise che lo accompagnano da anni potrebbe trovare interessanti i posti monotematici. Si tratterebbe di attività commerciali specializzate nella vendita di una sola tipologia di prodotti. Ad esempio tra i locali dove mangiare a pranzo o a cena troviamo a Milano in zona Navigli Lasagna Factory. Si tratta di un ristorante in cui il menù offre 12 tipi di uno dei piatti preferiti dagli italiani, la lasagna appunto. Dalla classica con il ragù di carne alla versione senza latticini o senza glutine, potremmo scegliere tra tante ricette, anche regionali. Il locale prevede l’All you can eat a 25 euro e il take away, servizio d’asporto.

Alcuni negozi monotematici

Se si è fan delle storie fantastiche create da J.K. Rowling si troverà interessante un certo negozio. L’Emporio stregato si trova nel grazioso borgo medievale costruito nel Novecento, Grazzano Visconti vicino Piacenza. All’interno c’è tutto quello che un appassionato di Harry Potter potrebbe sognare di avere. Troviamo innanzitutto tanti tipi di bacchette magiche, adesivi, album fotografici, agende. Le t-shirt a tema ad esempio costerebbero 18 euro, una felpa attualmente in sconto si comprerebbe con 30 euro.

Tra gli altri posti monotematici in Italia, infine, ricordiamo quello per gli eterni bambini. Un oggetto legato all’infanzia e al momento del bagnetto è la paperella di gomma. Incredibile, a Roma esiste il Rome Duck Store dove trovarle di tutti i tipi. Per esempio, ci sono paperelle romantiche con cuoricini a 17 euro, quelle dedicate a Star Wars e altre a personaggi come Batman o i Minions a 12 euro. Ci sono pure papere di gomma portaoggetti per il bagno o la scrivania. Pochi conoscono questi posti speciali per collezionisti e buongustai. Sembrano davvero interessanti per trascorrere del tempo mangiando di gusto o scegliendo un regalo per noi o gli amici.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo senza fini commerciali. Verificare eventuali variazioni di prezzo)