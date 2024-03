Sai che a Roma c’è questo posto incredibile adatto ai sognatori? Puoi andarci fino a maggio

Ciò che spesso motiva l’uomo è il desiderio. Sognare un bel posto dove andare in vacanza o un’auto nuova può cambiare l’umore. Ci sono tanti altri modi per farlo, come questa mostra attualmente visitabile a Roma. Scopriamo di cosa si tratta.

Quando i bambini ascoltano o leggono le fiabe allenano la fantasia. Si proiettano in mondi meravigliosi popolati da creature dolci o mostruose. Anche gli adulti avrebbero bisogno di staccare spesso dalla solita vita e concedersi una pausa rigenerante. Si sognano le vacanze estive e nel frattempo si passa il tempo libero in vario modo.

Volare con la fantasia è una necessità, un atto praticato un po’ da tutti e a qualsiasi età. A volte basta guardare una nuvola per immaginare animali che stanno correndo. Si può anche fantasticare su come i protagonisti di un romanzo continuino a vivere dopo l’ultima pagina letta.

Sai che a Roma c’è questo posto incredibile in cui scattare foto meravigliose?

Ognuno sa come regalarsi dei momenti di spensieratezza, ma se ci si trova a Roma ecco dove poter andare. Dopo città come Madrid e Milano la mostra itinerante dedicata ai sognatori è visitabile nella Capitale. Si tratta di Museum of Dreamers. Le co-fondatrici di Postology, Elena e Giulia Sella, hanno progettato 21 istallazioni immersive e interattive. Sono usufruibili da tutti, bambini e adulti e permettono di vivere del tempo in un modo diverso e colorato.

Nel dettaglio, troviamo su una superficie di 4.000 mq 21 modi per divertirsi, giocare, meravigliarsi. Ad esempio, c’è la piscina senza acqua ma piena di palline in cui giocare con i piccoli o con gli amici. Nella stanza al contrario la prospettiva cambierà e si potranno fare foto davvero strane.

Quanto costa il biglietto

Tra le altre istallazioni di questo originale museo c’è il romantico tunnel dei fiori. Per vivere come in una favola troviamo la foresta di luce. Un posto molto bello è pure quello dove si può andare in altalena su uno sfondo stellato o la sala con luci dalle sfumature incredibili.

Museum of Dreamers sarà visitabile fino al 18 maggio 2024 in viale Angelico 52 a Roma. Da lunedì a giovedì il costo del biglietto intero partirebbe da 18,50 euro. Venerdì, sabato e domenica partirebbe invece da 20,50 euro. Sono previste riduzioni sul prezzo per under 18, over 65, studenti e disabili. Sconti particolari anche per bambini da 4 a 11 anni e famiglie con minori fino a 16 anni. Ora che sai che a Roma c’è questo posto incredibile potresti farci un giro per tornare a sognare.

(n.d.r. Articolo scritto senza fini commerciali per puro scopo informativo. Verificare disponibilità e costo dei biglietti)