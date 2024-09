Piante da non potare mai nel mese di settembre: l’elenco

Ci sono periodi per farlo e periodi per non farlo assolutamente, ecco quali sono le piante da non potare mai nel mese di settembre.

Chi ha un giardino lo sa bene: ogni mese necessita di manutenzione. Non solo per l’arredamento, gli spazi e le erbacce, ma anche e soprattutto per le piante. Queste devono essere seminate, poi protette, poi innaffiate, raccolte e così via. Un passaggio importante è quello della potatura, ma attenzione: ci sono piante da non potare mai nel mese di settembre. Quindi, ecco qui di seguito le informazioni preziose da seguire per non fare dei danni.

Piante da non potare mai nel mese di settembre

Così come in tutti gli altri periodi dell’anno, anche settembre porta con sé delle attività da fare in giardino e nell’orto. Sicuramente è compresa la potatura di alcune piante, ma ce ne sono altre che non devono essere toccate. È il caso di alcuni arbusti, ad esempio, come lillà, spirea e ortensie. La potatura della spirea, affascinante pianta giapponese, e delle ortensie deve avvenire in primavera, mentre quella del lillà da luglio in poi.

Alcune piante sempreverdi non sono da potare perché non sopportano il freddo. È il caso dell’oleandro, dell’olivo, del pino e della quercia. Infine, anche alcune specie di piante aromatiche devono essere lasciate stare. In particolare, mai tagliare la lavanda, il rosmarino, il timo e la salvia.

La potatura serve per tagliare i rami secchi, ma soprattutto per dare nuovo vigore e nuova energia ai germogli. Le piante che sopportano a malapena le basse temperature non vanno toccate per lasciarle nella loro zona di comfort. La potatura è comunque una ferita che si fa alla pianta, alla quale serve del tempo per rigenerarsi. Quindi, per ogni pianta e a seconda delle sue caratteristiche c’è un momento preciso nel quale effettuare il taglio che, lo ricordiamo, deve essere fatto sempre con cesoie sterilizzate per non correre il rischio di passare malattie e parassiti.