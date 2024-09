Supporto in legno per piante rampicanti: quale scegliere

Le piante rampicanti spesso hanno bisogno di sostegno, quindi, vediamo quale supporto in legno scegliere in base alle esigenze della pianta stessa.

Le piante rampicanti hanno un certo fascino e una certa influenza su alcune persone. Ce ne sono molte che non riescono a rinunciare a comprarne per decorare tutta la casa, dentro e fuori. Quel muro di foglie dà un tocco di natura unico. Ma a volte hanno bisogno di supporto, quindi, ecco il supporto in legno per piante rampicanti giusto di cui si ha bisogno. Vediamo quale bisogna scegliere in base alle caratteristiche della pianta.

Supporto in legno per piante rampicanti

In realtà, per aumentare la bellezza e la salute della pianta è opportuno donarle il giusto supporto in legno. Ce ne sono di diversi tipi. Iniziamo dal traliccio, assi che vanno verso l’alto. Questo tipo di supporto è adatto alle piante da appartamento come il pothos, oppure è perfetto per le rose. Infatti, la pianta delle rose ha rami duri e legnosi. Per il resto potrebbe risultare un po’ scomodo.

Ma veniamo ora ai supporti più comuni. Una è la classica mensola per mettere le piante che poi ricadono a cascata. Tutte quelle piante che hanno la crescita rivolta verso il basso avranno bisogno della mensola in legno sulla quale stare appoggiate per bene. Poi, una delle soluzioni più comuni è il classico pannello a griglia. Questa è una buona scelta per tutte le piante rampicanti perché è dotato di una struttura di vantaggio per la crescita, con bastoni sottili e diversi modelli disponibili per tutte le esigenze.

Una vera chicca

Se parliamo di supporto in legno per piante non dobbiamo limitarci a considerare quelli più comuni, come abbiamo appena fatto, ma considerare anche qualche chicca. Una soluzione non molto comune, ma molto interessante è il pannello ad arco. Non è molto pratica, a dire il vero, ma è particolare e dà un tocco rustico e molto bello al giardino. Il supporto in legno, e spesso in metallo, di questa struttura è adatto a quelle piante che crescono molto e hanno bisogno di tanto spazio, come il gelsomino, ad esempio.

Per decidere il giusto supporto in legno per piante rampicanti è importante considerare le caratteristiche della pianta che si possiede. Inoltre, male non farà richiedere indicazioni più precise ad un esperto del settore.