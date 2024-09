Acqua in bottiglia, qual è la migliore per rapporto qualità-prezzo?

Vediamo qual è la migliore acqua in bottiglia per rapporto qualità prezzo, dal momento che l’Italia è al primo posto come consumatore di questo prodotto.

L’Italia è un Paese di bevitori di acqua in bottiglia ed è al primo posto in Europa. Questa pratica è così diffusa che si perde il conto delle aziende che la producono. Quindi, ce ne sono di tanti tipi diversi. Ma qual è l’acqua in bottiglia migliore dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo? È un fattore importante da considerare dal punto di vista del consumatore e siamo qui oggi per darvi la classifica del 2024.

Acqua in bottiglia: le analisi di laboratorio

Come spesso accade, Altroconsumo ha analizzato 38 prodotti disponibili sul mercato di acqua in bottiglia. Questi prodotti sono tutti disponibili al supermercato e l’obiettivo era quello di capire se nell’acqua naturale c’era la presenza di metalli, quale quantità di sali minerali fosse presente e una serie di altre informazioni come la completezza dell’etichetta.

L’acqua è estremamente importante per la nostra salute, ma non tutte le acque in bottiglia sono uguali. Infatti, ognuna ha delle quantità diverse di sali minerali al proprio interno. In base alle proprie esigenze, potrebbe andare meglio una marca rispetto ad un’altra.

La classifica

Al settimo posto troviamo l’acqua Lauretana a 0,33 euro al litro. Proseguendo, al sesto posto Altroconsumo ha inserito Alpe Guizza (0,09 euro al litro). Quinto posto per la famosissima acqua San Benedetto con 0,21 euro al litro, quarto posto, invece, per S. Bernardo con 0,31 al litro.

Nella classifica stilata per il miglior rapporto qualità-prezzo, sul podio al terzo posto troviamo Recoaro con 0,20 euro al litro. Questa ha un gusto molto delicato perché è povera di sodio. Medaglia d’argento alla famosa acqua Rocchetta. Stesso punteggio di qualità di Recoaro, 0,33 euro al litro, molto leggera che aiuta il tratto digerente e i reni.

Al primo posto con 0,39 euro al litro l’acqua Smeraldina Monti di Deu. La sorgente da cui viene prelevata quest’acqua, Tempio Pausania, in Sardegna, è purissima e le dona caratteristiche uniche. Infatti, nel 2019 ha vinto un premio come miglior acqua in bottiglia del Mondo al Berkeley Springs International Water Tasting.