Perché pestare la cacca (e anche sognarla) porta fortuna? Ecco come e quando nasce questa curiosa e antica superstizione

La nostra cultura è piena di superstizioni davvero bizzarre e questa su cui ci concentriamo oggi è davvero curiosa. Se anche tu sapevi di questa leggenda, ma non ne conosci le origini, continua a leggere questo articolo perchè stiamo per svelartele.

A volte ci concediamo il lusso di camminare all’aria aperta e di essere sovrappensiero approfittando della situazione per goderci il paesaggio. Se non fai attenzione a dove metti i piedi, può succedere di calpestare qualsiasi cosa, siano essi oggetti abbandonati o portati via dal vento, ma anche escrementi.

Diciamoci la verità: quando succede non è mai piacevole. Togliere dalle scarpe degli escrementi può non essere così semplice, senza contare il cattivo odore che ci portiamo dietro.

Tuttavia, molto probabilmente sai già che, secondo un’antica credenza, pestare la cacca porta fortuna. Ma come nasce questa leggenda? Oggi siamo qui per raccontarti tutte le curiosità in merito e svelarti che anche sognare la cacca potrebbe essere di buon auspicio.

Può sembrare strano, ma la cacca in passato era un bene prezioso

Perché pestare la cacca è di buon auspicio? Chi vive in città probabilmente non lo sa, ma chi invece ha della terra in campagna potrebbe non essere così stupito da questa credenza. Per i contadini, infatti, la cacca degli animali rappresenta da sempre una grande risorsa. Gli escrementi pare siano ricchi di elementi utili ad arricchire i terreni agricoli come azoto, potassio e fosforo rendendoli così più produttivi. Nell’antico Egitto, si attribuiva alle feci umane e animali addirittura delle proprietà terapeutiche e persino nell’Europa illuminata del XVIII secolo.

Perché pestare la cacca è segno di buona sorte? Sveliamo una volta per tutte come nasce questa bizzarra credenza

Questa leggenda risale alla Seconda guerra mondiale. Durante quel periodo, si diceva che laddove ci fossero degli escrementi non c’erano mine. Quando si doveva percorrere una strada, era preferibile farlo calpestando la cacca, umana o di animali. La presenza di escrementi ci diceva che, molto probabilmente, in quel luogo non c’erano delle mine nascoste. Siccome camminare sulle feci permetteva di raggiungere la destinazione senza mettere piedi su una mina, ancora oggi si ritiene che questo gesto sia ben augurale.

Se sogni la cacca potresti giocare questi numeri

Se ti capita di passare su delle feci, non disperare: potrebbe essere il tuo giorno fortunato. Devi sapere che anche sognare la cacca in diversi contesti potrebbe essere di buon auspicio. La Smorfia napoletana assegna alla cacca il numero 23. Tuttavia, devi sapere che c’è un numero diverso da giocare in base alla situazione sognata. Se sogni di toccare la cacca e ti sporchi gioca il 27 e il 15. Se le feci sono di animale gioca il 34 e se la trovi sul letto, il numero su cui puntare è il 22. Se invece semplicemente sogni di pestarla, gioca il numero 9.