Perché molti mettono la carta stagnola nella lavatrice? Il motivo ti lascerà a bocca aperta

Non solo per gli alimenti, ma sai che puoi usare la carta stagnola anche in lavatrice? Sembra strano e incredibile, ma i fogli di alluminio sono utilissimi per questo motivo. Scoprilo subito.

Ci sono dei trucchetti domestici che sembrano quasi miracolosi e ci aiutano nelle pulizie della casa. Sono dei rimedi tramandati dalle nostre nonne, ma sempre attuali ed efficaci. Ad esempio, per rimuovere il calcare ed eliminare il cattivo odore, ci hanno sempre consigliato di usare l’aceto. Oppure, per pulire i pavimenti in ceramica, di sciogliere, in acqua calda, le scaglie di sapone di Marsiglia.

Per i vetri sporchi la carta di giornale è davvero top. Un rimedio a costo zero che elimina anche gli aloni. Per rimuovere le macchie di olio dai vestiti, le nonne utilizzavano il talco (il prodotto per bambini). Lo applicavano sulla macchia, lo lasciavano agire e lo eliminavano con un panno. Il talco ha la capacità di assorbire l’olio e non farlo espandere. Ma di trucchetti magici, ce ne sono davvero tantissimi.

Dopo aver indicato i rimedi per pulire i vetri, gli specchi, il calcare, i pavimenti e l’olio, dobbiamo necessariamente parlare di quest’altro metodo che si usa per il bucato. Questa volta il trucchetto riguarda la carta stagnola. Parliamo proprio dei fogli di alluminio che si utilizzano per conservare gli alimenti. Ma lo sai che la carta stagnola ha degli usi alternativi?

Perché molti mettono la carta stagnola nella lavatrice: ecco il motivo geniale

Molti non lo sanno, ma i fogli di alluminio sono molto utili per il bucato. Scopriamo il motivo. Infilare una pallina di alluminio nel cestello della lavatrice, potrebbe rendere il bucato soffice e morbido, anche senza usare l’ammorbidente. Questo perché l’alluminio, avrebbe la capacità di ridurre l’elettricità statica delle fibre (che sarebbe la causa dell’indurimento del tessuto). Utilizzando questo rimedio, i vestiti non solo saranno più morbidi, ma anche meno stropicciati e sgualciti. Realizzare una pallina di alluminio è estremamente facile. Devi solo prendere della carta stagnola e creare una sfera, della grandezza di una pallina da tennis. Compattala bene per evitare che si sfaldi durante il lavaggio.

Attenzione ai rischi

Ecco, perché molti mettono la carta stagnola nella lavatrice. Ma attenzione, alcuni sostengono che l’alluminio, con le alte temperature, potrebbe rilasciare delle sostanze nocive sul bucato e di conseguenza anche sulla pelle. Alcune tesi sostengono, pure, che utilizzando di continuo l’alluminio, questo potrebbe rovinare la nostra lavatrice e soprattutto il cestello.