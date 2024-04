Pavimento pulito, lucido e senza aloni con il metodo giapponese: risultato incredibile con poca fatica

Avere un pavimento sempre pulito ed igienizzato è una grande fatica. Ma sai che esiste un metodo che ti permette di lavarlo, sprecando poche energie? Ti basterà seguire i consigli dei giapponesi.

Tutti noi vorremmo una casa sempre pulita ed ordinata. I vetri senza aloni, la rubinetteria priva di calcare, il bucato lavato e stirato, le superfici sempre lucide. Naturalmente per ottenere questo risultato è necessario, dedicarsi quotidianamente alle faccende di casa. Per rendere questi compiti meno pesanti, esistono una serie di trucchetti che potrebbero aiutarti a pulire molto più velocemente. Ad esempio: conosci il famoso metodo coreano per rifare il letto in un solo minuto? Oppure, sai che il miglior modo per eliminare la polvere dalle superfici è quello di iniziare dai punti più alti e procedere verso il basso?

Insomma, ci sono una serie di metodi che ti permettono di pulire, risparmiando tempo e tanta fatica. Esiste anche una tecnica per rendere il pavimento pulito e brillante senza grandi sforzi. Il pavimento deve essere sempre lavato per bene perché, proprio qui, si accumulano la polvere e lo sporco. Per non parlare dei germi e dei batteri che provengono da fuori casa.

Perché usare il metodo giapponese

Per avere un pavimento lucido e pulitissimo, possiamo utilizzare una tecnica che viene da lontano. È un metodo che arriva dal Giappone e che sta spopolando. Facilissimo da mettere in pratica e che si divide in tre fasi. Nella cultura nipponica, mantenere la casa pulita, non è solo una questione di igiene ma è anche importante per il benessere personale. Il pavimento, poi, deve essere sempre igienizzato perché, come sappiamo, i giapponesi hanno l’abitudine di togliere le scarpe sull’uscio di casa e camminare scalzi. Inoltre, dormono su un materasso steso sul pavimento. Per questo motivo le superfici devono essere sempre ben igienizzate e pulite.

Pavimento pulito, lucido e senza aloni: le 3 fasi da seguire

Prima di lavare il pavimento utilizzando il metodo giapponese, devi necessariamente eliminare polvere, sporco, briciole, ecc. Utilizza un’aspirapolvere o una scopa. Ora riempi una bacinella con dell’acqua e aggiungi un detergente e del bicarbonato. Lava tutto il pavimento utilizzando una spazzola (prima fase). Ora lavalo nuovamente usando solo l’acqua (seconda fase). Ecco la fase finale. Prendi uno straccio pulito e passalo su tutto il pavimento. Questo passaggio ti permetterà di asciugare tutta la superficie. In poco tempo avrai un pavimento pulito, lucido e senza aloni.