Anche se è uno dei borghi più belli d’Italia, non tutti hanno visitato questa perla del Lago d’Iseo, a 2 ore da Milano

Nel Nord Italia, a meno di 100 km dal capoluogo lombardo, esiste un’isola che dobbiamo assolutamente visitare per una gita fuoriporta. Ecco qual è il suo nome.

A poche ore di viaggio dalle grandi città italiane, esistono spesso luoghi sorprendentemente belli e poco conosciuti, perfetti per una gita giornaliera. In provincia di Brescia, a soli due ore da Milano, ad esempio, si trova un luogo che sembra uscito da una cartolina. Situato nel cuore del Lago d’Iseo, questo posto non solo è considerato tra i “Borghi più belli d’Italia”, ma è anche un’attrazione molto poetica, a tal punto da riuscire ad attirare l’attenzione di curiosi e turisti. È un vero e proprio angolo di paradiso che, almeno una volta nella vita, merita di essere visitato. Di che luogo stiamo parlando? Scopriamolo, e capiamo insieme quali bellezze nasconde questo posto magico.

Anche se è uno dei Borghi più belli del Belpaese, molti non l’hanno ancora scoperto, eppure è un vero angolo di paradiso in Lombardia

Mai sentito parlare di Monte Isola? Si trova nel cuore del Lago d’Iseo, una piccola gemma che svetta tra le acque, non molto distante dalle bellissime terme di Boario. Si tratta di un’isola lacustre, che lascia a bocca aperta i turisti che vengono a visitarla da ogni località. L’isola è facilmente raggiungibile in traghetto da vari punti di partenza intorno al lago, come Sulzano e Sale Marasino. L’incantevole paesaggio di Monte Isola è dominato dal verde dei suoi boschi e dal blu intenso delle acque del lago, che creano un contrasto visivo che incanta chiunque decida di scoprirla. Tra i principali centri d’interesse di questo luogo c’è sicuramente Peschiera Maraglio, un antico borgo un tempo abitato perlopiù da pescatori, e che oggi accoglie i visitatori con la sua atmosfera tranquilla e le sue stradine caratteristiche. Anche se è uno dei Borghi più belli, però, non tutti conoscono questa bellissima località. Ma cosa si può vedere sull’isola?

Da non perdere su quest’isola

Monte Isola sicuramente non ci annoierà, grazie alle tante attrazioni presenti. Innanzitutto, il Santuario della Madonna della Ceriola, che sorge sulla sommità dell’isola. Raggiungere il santuario richiede un po’ di impegno fisico, ma il sentiero è immerso in una natura rigogliosa e il panorama dalla vetta è assolutamente spettacolare, poiché offre una vista a 360 gradi sul Lago d’Iseo e le montagne circostanti. Inoltre, in questo luogo, potremo dedicarci a delle lunghe passeggiate, ad osservare le barche e il microcosmo circostante. Per tutti questi motivi, Monte Isola è un luogo dove la bellezza della natura si fonde armoniosamente con la vita tranquilla dell’isola. Non perdete l’occasione di visitare questa perla rara, così vicina a casa nostra!