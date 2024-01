Divano in tessuto non sfoderabile sporco e macchiato: come pulirlo in pochi minuti senza vaporetto

Sporco, macchie e cattivo odore sul tuo divano in tessuto? Niente paura, ecco come puoi lavarlo e smacchiarlo velocemente. Servono solo pochissimi passaggi.

Il divano è il protagonista della zona living della casa. Un complemento d’arredo che scegliamo con amore e con cura.

Proprio per questo motivo è necessario tenerlo sempre pulito e in ordine. Un compito arduo e complicato, soprattutto se compriamo un divano non sfoderabile.

Ma niente paura ci sono dei metodi facili e veloci per eliminare macchie e sporco.

Via briciole e capelli

Prima di iniziare la pulizia, è sempre necessario leggere l’etichetta. Qui sono indicati la composizione del materiale e i consigli per lavarlo. Se non vuoi sbagliare con i prodotti e combinare un pasticcio, ti consiglio di fare un piccolo test su una parte nascosta del tessuto.

La prima operazione da fare è quella di eliminare tutta la polvere ed eventuali briciole, capelli, ecc. Usa una comune aspirapolvere e ricordati anche delle fessure. È qui che si potrebbe annidare la maggior parte dello sporco. Attento e non dimenticare i cuscini.

Divano in tessuto non sfoderabile sporco e macchiato: pulirlo in pochi minuti e senza sforzo

Passiamo al lavaggio. Se non hai un detergente specifico, allora puoi utilizzare i prodotti che hai in casa.

Per una pulizia periodica del divano non sfoderabile, è necessario riempire una bacinella di acqua tiepida (non calda perché potrebbe rovinare la stoffa) e versare del sapone di Marsiglia o un altro detergente molto delicato. Utilizza un panno in microfibra inumidito e strofina delicatamente tutte le parti del divano.

Per eliminare gli odori sgradevoli, puoi aggiungere anche qualche goccia di aceto.

Chi non ha mai mangiato o bevuto una bibita seduto sul divano. Lo facciamo tutti, ma se cade un alimento sul tessuto o si rovescia un liquido è meglio intervenire tempestivamente.

La tecnica da usare è sempre quella descritta nelle righe precedenti: acqua tiepida, sapone di Marsiglia e panno in microfibra. Agisci sulla macchia senza strofinare, perché potresti farla espandere. Meglio tamponare.

Se la macchia non va via, usa il panetto di sapone di Marsiglia inumidito direttamente sull’alone. Lascia agire per qualche minuto e risciacqua con un panno inumidito e ben strizzato.

Con questi rimedi, mai più il divano in tessuto non sfoderabile, sporco e macchiato.

Ma ricorda, resta sempre una buona abitudine, coprire il divano con un telo, per evitare brutte sorprese.