Perché in America hanno le case di legno e usano pareti in cartongesso? Il motivo è davvero sbalorditivo

Anche chi non è mai stato in America si sarà certamente accorto che negli Stati Uniti difficilmente si trovano case e appartamenti con le pareti in cartongesso. Questa scelta ci stupisce e oggi vogliamo spiegarti perché oltreoceano spesso fanno in questo modo.

Guardare la televisione ci può fare scoprire molte cose sulla cultura e le abitudini diffuse in altri Paesi. attraverso gli show, le serie tv e i film possiamo capire molto sulle abitudini degli altri. Negli ultimi anni stanno avendo molto successo dei programmi tv incentrati sulle abitazioni. Ad esempio, ci sono dei programmi tv in cui delle famiglie si rivolgono ad agenti immobiliari e designer di interni per ristrutturare una casa. L’agente immobiliare cerca una nuova casa, mentre gli interior designer avviano una ristrutturazione per rendere la casa più funzionale o più appetibile agli acquirenti.

Se ti è già capitato di guardarne una puntata, avrai di certo notato con che facilità i muratori riescano ad abbattere i muri interni delle case. Oggi vogliamo spiegarti cosa sta dietro alla scelta di questi materiali che può sembrare bizzarra.

Perché in America hanno i muri così poco resistenti?

In Europa, generalmente le case sono costruite in cemento e mattoni. Tutt’altra storia in America, dove invece da tempo si fanno scelte molto diverse dalle nostre. Questa decisione in effetti nasconde motivazioni più che sensate. In Europa, c’è una densità abitativa molto più alta rispetto a quella degli Stati Uniti. Nel nostro continente è necessario costruire abitazioni con struttura e muri in cemento e mattoni perché possono sorreggere molti piani. Le case in legno possono sopportare al massimo 2 piani pertanto questa soluzione in Europa è difficilmente adottabile. Oltretutto in America c’è sempre stata una disponibilità enorme di legno e dunque questa scelta è più che motivata. Inoltre, anche all’interno delle abitazioni il cemento non è tra le scelte preferite. Moltissimi americani per dividere gli ambienti usano il cartongesso. Ma perché questa scelta? Queste sono veloci da installare e una volta “invecchiate” sono molto semplici da buttare giù e ricostruire.

Vantaggi e svantaggi delle abitazioni all’americana

Abbiamo scoperto perché in America hanno le case fatte di materiali meno resistenti rispetto agli standard europei. Ora scopriamo vantaggi e svantaggi di queste preferenze. Innanzitutto, il legno in America costa molto meno rispetto a qui proprio perché ce n’è in abbondanza, quindi usarlo conviene a livello economico. Le case in legno e con pareti in cartongesso si costruiscono in tempi velocissimi (circa 3 mesi), mentre quelle in cemento e mattoni richiedono anni.

Tuttavia, quando ci sono calamità naturali come i tornado e le alluvioni, avere case in legno è molto meno sicuro. Inoltre, teniamo presenti 2 aspetti che per noi sono difficili da comprendere. Il primo è il concetto di “casa di proprietà” che abbiamo noi europei ma è meno radicato in America. Il secondo è strettamente legato al primo e riguarda il lavoro. Mentre qui esiste ancora forte il concetto del “lavoro della vita e a tempo indeterminato”, negli States la faccenda è ben diversa. Lì le aziende spesso delocalizzano e spostano i dipendenti in altre sedi, a volte anche in nazioni diverse. Pertanto, per moltissimi americani è normale spostarsi di città in città diverse volte nella vita.