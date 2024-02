Quali significati ha la presenza del geco in casa e cosa fare per avere fortuna e catturalo senza fargli del male

Vedere un geco in casa ha diversi significati, molti spirituali. È sicuramente un buon segno, il geco è considerato portatore di buone notizie, di buoni auspici. Per questo non dovremmo fargli del male. Al limite possiamo catturarlo con delicatezza.

Se abbiamo notato la presenza di un geco in casa, ricordiamoci che sono esseri spirituali che rappresentano rigenerazione, adattabilità e resistenza. La loro presenza potrebbe essere un messaggio. Dovremmo essere più consapevoli dell’ambiente che ci circonda, della nostra abitazione. Dovremmo prendercene cura con maggiore attenzione.

In alcune culture la presenza di un geco in casa significa che qualcuno ci sta pensando intensamente. Idee ed energie stanno confluendo nel nostro spazio domestico, dovremmo gestirle con saggezza. Il geco è legato alla rigenerazione. Se lo troviamo in camera da letto potrebbe significare fertilità. Dovremmo valutare le cose importanti della vita in un altro modo, abbracciando l’idea di rinnovamento.

Il geco porta felicità

Quali significati ha la presenza del geco in casa? Si sta verificando un cambio energetico, dobbiamo essere pronti ad accoglierlo, capire che la vita ci chiama a una prova, uscire dal guscio, dare di più. Il geco è tra i rettili che nascondono il maggior numero di significa e simboli. Simboleggia la guarigione spirituale, la forza interiore, la pazienza. Porta la buona fortuna, il cambiamento, risorse aggiuntive fisiche e spirituali. Ci protegge garantendoci energia supplementare e porta bene nel caso di nuovi inizi.

Insomma, dovremmo essere felici se ne vediamo uno in casa e dovremmo fare di tutto per rispettarlo, per non fargli del male e per fare in modo che si trattenga più a lungo possibile. È un modo di connettersi con la natura, quindi decidiamo bene cosa fare prima di fargli del male oppure scacciarlo.

Quali significati ha la presenza del geco in casa, attenzione a non ferirlo

Se abbiamo deciso che questi simboli non fanno per noi, che non crediamo a fortuna e sfortuna, se abbiamo deciso di cacciare il geco da casa, facciamolo almeno con metodo. Dobbiamo, per iniziare, creare un ambiente umido. Per esempio, possiamo prendere una scatola di scarpe, metterci dei fogli bagnati e poggiare la scatola sopra l’armadio. Mettiamo un’esca, un insetto nella trappola. Utilizzare un imbuto è la maniera più semplice per catturali. Nella scatola di scarpe possiamo inserire un piccolo imbuto e una spugna bagnata. Il geco ne sarà attratto.

Non utilizziamo bastoni, scope o battipanni. I gechi sono notturni e cercano luoghi freschi per dormire. Crepe o fessure sono i preferiti. Posizioniamo le trappole in questi punti delicati. Se riusciamo a catturalo, maneggiamoli con delicatezza per non ferirli. Catturarli dovrebbe essere un’azione fatta nel rispetto dell’animale. È un obbligo per l’ambiente che ci circonda e per noi stessi. Non siamo dei barbari.