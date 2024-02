Come pulire divani e poltrone con un metodo veloce, economico e naturale

Il divano, così come la poltrona, è uno degli arredi simbolo di ogni casa. Difficilmente un’abitazione può farne a meno.. Poi ne esistono di tutti i tipi. Chi ama la comodità ultramoderna, chi preferisce l’eleganza antica, chi lo vuole in pelle, chi in tessuto e chi si accontenta del sintetico. Per tutti, però, c’è, o ci dovrebbe essere, il problema della pulizia.

Se si hanno bambini o animali, inoltre, la frequenza con cui effettuarla dovrebbe essere superiore. Per chi possiede divani e poltrone in tessuto sfoderabile, metterli in lavatrice è indubbiamente il metodo migliore. Chi invece non ha questa possibilità, perché li ha scelti in altro materiale, pensiamo a quello con telao in legno, dovrà operare in maniera differente.

Procedure diverse tra cui scegliere

Per fare questo, proponiamo un metodo molto semplice, veloce e, soprattutto, economico. Ci affideremo a pochi prodotti che tutti abbiamo in casa. Il bicarbonato, l’acqua, il sapone di Marsiglia e l’aceto.

Prima, chiaramente, dovremo utilizzare l’aspirapolvere per eliminare peli, capelli, briciole, polvere e quant’altro si può depositare nei punti più nascosti. Quindi, procediamo all’eliminazione delle macchie. Due cucchiai di bicarbonato e uno di acqua. Creiamo una pastella che andremo a spargere sul punto incriminato. Lasciamo agire una ventina di minuti, poi rimuoviamo con una spazzola.

Potremmo ottenere lo stesso risultato sostituendo il bicarbonato con il sapone di Marsiglia. A quel punto, non potremo spazzolare, ma dovremo rimuovere con una spugna leggermente inumidita.

La soluzione con aceto

Dopo aver eliminato le eventuali macchie, possiamo creare una soluzione per la pulizia definitiva. Questa dovrà essere composta da acqua tiepida, circa un litro, due cucchiai di bicarbonato e 100 ml di aceto. Mescoliamo bene e muniamoci di un panno in microfibra. Andiamo a inumidirlo per poi a passarlo su tutte le parti in tessuto. Ovviamente, dobbiamo stare attenti a non esagerare troppo, per evitare che il liquido penetri nell’imbottitura, rendendo poi difficoltoso il processo di asciugatura.

Operazione altrettanto fondamentale che necessiterà di qualche ora, prima di potersi nuovamente sedere. Abbiamo visto, dunque, come pulire poltrone e divane non sfoderabili con un metodo semplice, veloce e naturale, da adottare anche tutti i mesi.

In pochissimo tempo, senza spendere grosse cifre, otterremo un rimedio efficace che potremo conservare in una bottiglia, pronto all’uso ogniqualvolta lo si desideri. Un detergente efficace e completamente naturale, che, volendo, potremmo anche mettere in uno spruzzino. Soprattutto d’estate, quando le temperature più alte favoriranno un’asciugatura più rapida.