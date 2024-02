Antico Borgo di Tabiano Castello, per un fine settimana fantastico tra storia e relax

Immerso nelle colline di Parma, l’Antico Borgo di Tabiano Castello offre un’esperienza indimenticabile per un fine settimana di relax e scoperta. Un borgo medievale con castello, ristorante, piscina e spa in grotta.

Sogni un fine settimana di fuga dalla routine, tra storia, natura e relax? L’Antico Borgo di Tabiano Castello, a pochi passi da Salsomaggiore Terme, è la destinazione perfetta per te. Un borgo medievale fortificato, dominato da un antico castello dell’XI secolo, che si apre su un panorama mozzafiato delle colline parmensi.

Antico Borgo di Tabiano Castello: ecco cosa vedere

Il borgo vanta un ricco patrimonio storico, con il Castello di Tabiano, risalente al XI secolo. Fu costruito dai marchesi Pallavicino per controllare la via Emilia. Per decenni il castello è rimasto abbandonato ma alla fine del XIX secolo inizia l’opera di recupero. Oggi il castello è una residenza privata aperta a manifestazioni, eventi, matrimoni e anche un luogo dove potere dormire.

Immerso nel verde delle colline parmensi, questo è un luogo quasi perfetto per vivere due giorni con ritmi lenti, a contatto con la natura e in pieno relax. Il borgo offre la possibilità di passeggiate panoramiche, trekking e mountain bike. A pochi passi si trovano le Terme di Salsomaggiore, per un’esperienza di benessere completa.

Dormire nel borgo

Per apprezzare al meglio questo luogo è consigliato trascorrere un intero fine settimana. Trovare da dormire non sarà un problema e lo stesso castello offre delle sistemazioni degne di un re. L’Antico Borgo di Tabiano Castello offre diverse soluzioni per un soggiorno indimenticabile, dalle camere rustiche alle suite con vista panoramica. Nel Relais de Charme si può dormire una notte a partire da circa 200 euro. Ma si possono trovare soluzioni molto più economiche, in hotel 4 stelle a partire da 80 euro a notte. Anche se non hanno lo stesso fascino del borgo.

L’Antico Borgo di Tabiano Castello è la destinazione ideale per un fine settimana di fuga dalla routine. Un luogo dove immergersi nella storia, nella natura e nei sapori autentici dell’Emilia-Romagna. Ma anche un luogo dove trascorrere un fine settimana romantico. Chi è alla ricerca anche del mistero può fare visita a un borgo medievale dove si racconta sia nascosto il Santo Graal. E per chi ama le terme, allora potrebbe programmare un weekend a quelle di San Pellegrino.