6 attività da fare in primavera all’aperto per godersi il sole e garantirci relax e benessere nel tempo libero

La primavera è una stagione straordinaria che ci permette di godere al meglio della natura, della freschezza e della vitalità. Il tempo libero è prezioso e dopo le ore di lavoro al chiuso, godersi qualche ora all’aperto diventa rigenerante. È questo il senso della stagione. Rigenerare e rigenerarsi. Dovremmo sempre prenderci cura del nostro benessere fisico e mentale.

Con l’arrivo della primavera, le attività all’aperto diventano parte integrante della nostra vita. Le escursioni del fine settimana, le passeggiate tra i boschi o per i sentieri panoramici della nostra città, sono le attività più gettonate. Fanno bene alla salute e non costano nulla. In Italia, ogni regione, ogni citta, ha viste mozzafiato e paesaggi da esplorare e scoprire che ci lasciano senza parole. Dovremmo proprio approfittarne.

Se non siamo appassionati di sport, ma ci piace rilassarci, dovremmo provare le lezioni di yoga al parco al calar della sera. Molti gruppi organizzati tengono lezioni al parco verso le 7 di sera. La meditazione prima degli esercizi, e quella riposante alla fine, ci permettono di entrare in contatto con la parte più segreta di noi stessi. Ma anche con la natura che abbiamo vicino. Sono i momenti migliori della nostra vita, quelli giusti per ottenere benessere gratuito, momenti che ci permettono di stare meglio per il resto della serata.

Riallineare i pensieri

Tra le 6 attività da fare in primavera all’aperto, il picnic in campagna non può mancare. Se amiamo la cucina, se ci piace viziare le persone a cui teniamo, i nostri amici, cuciniamo qualche piatto prelibato. Quindi prepariamo il classico cestello in vimini e partiamo per la costa o per la collina. Una bella chiacchiera e un pasto succulento e poi possiamo stenderci in un prato e goderci il fruscio del vento. Oppure i raggi del sole. Il benessere sarà assicurato. È proprio questo che s’intende per rinascita del corpo e della mente.

La natura, i fiori, gli odori, tutto ciò fa primavera. Anche se non siamo esperti o non lo abbiamo mai fatto, avviciniamoci al giardinaggio. I benefici e le cose da scoprire sono talmente tante che non riusciamo a immaginarlo. Profumi e colori accenderanno la nostra mente, il lavoro leggero a contatto con la natura ci farà ritrovare la forma fisica senza sforzo. I pensieri troveranno la giusta collocazione con questo lavoro ipnotico e dimenticheremo i problemi per lunghi tratti della giornata. Si tratta di un’attività immersiva da fare all’aria aperta, una delle migliori che potremmo mai includere nella nostra vita.

6 attività da fare in primavera all’aperto se vogliamo muoversi e allenarci

Lasciare il chiuso delle palestre frequentate in inverno e uscire all’aria aperta sarà un toccasana per fisico e mente. Se vogliamo impegnarci e muoverci pensiamo al jogging. Spesso correre può creare problemi fisici, a una certa età, se non abbiamo cominciato prima, potrebbe essere pericoloso per infortuni e malesseri. Il jogging, o al limite la camminata veloce, porta tanti benefici. Con poco sforzo otteniamo la prestazione che ci serve, utile per cuor e cervello. Farlo senza tapis-roulant, ma all’aria aperta, a contatto con la natura, dà benefici aggiuntivi. Ai polmoni, ai nervi, tutto grazie agli odori dei boschi o dei parchi in cui decidiamo di muoverci. Evitiamo invece la città e le strade trafficate. Il benessere sarà molto minore in mezzo ai fumi e agli scarichi delle auto.

L’alternativa al jogging è la bicicletta. In questo caso possiamo utilizzare il mezzo per allenarci oppure per passeggiare. Così possiamo sia rilassarci che fare attività motoria utile per le articolazioni. Passeggiare in bici nei parchi o nelle strade storiche chiuse al traffico delle auto è un’esperienza da fare senz’altro in primavera. Le città italiane si prestano e gli antichi borghi sono ideali. Abbiamo davvero tante fortune che ci circondano. In primavera dovremmo proprio uscire di casa. Una qualsiasi di queste attività ci porterà tantissimo benessere.