Viaggiare in autunno in un posto sorprendente: ecco dove

Forse pensate sempre a questa meta durante l’estate, ma se volete provare a viaggiare in autunno può rivelarsi un posto sorprendente; ecco di cosa stiamo parlando.

Sicuramente le vacanze o i viaggi sono per la maggior parte concentrati durante la fine della primavera e per tutta l’estate. È il periodo che coincide con la possibilità di prendersi delle ferie dal lavoro e con il bel tempo. Ma si può viaggiare anche in autunno e andare in posti sorprendenti. Ce n’è uno in particolare di cui sentiamo sempre parlare in relazione all’estate, ma potreste sorprendervi molto se continuerete a leggere questo articolo.

Viaggiare in autunno in un posto sorprendente

Ci sono diverse mete più frequentate d’estate oppure più visitate in inverno. Dipende molto dal clima, dalle manifestazioni e dai gusti personali. In questo articolo vogliamo parlarvi della possibilità di andare alle Hawaii a novembre. Un accostamento un po’ strano, ma che può rivelarsi davvero incredibile.

Infatti, il paesaggio merita non solo di essere visitato durante l’estate, ma anche quando inizia l’autunno tropicale con le piogge, ma pur sempre delle buone temperature. Le isole di maggiore interesse sono Big Island, l’isola principale dell’arcipelago, Maui, Kauai, Molokai e Oahu.

Qui si possono fare delle arrampicate nei boschi, visitare la giungla, un habitat estremamente affascinante, vedere enormi cascate e poter godere della vista di un mare meraviglioso. Giri in barca e grandi canyon, oltre che spiagge deserte in cui trovare pace.

Big Island offre molte comodità, oltre a tanta avventura. Poi, Maui ha la panoramica Road to Hana, Oahu è la più popolata per via di Honolulu e le bellissime spiagge dove è possibile fare surf. Kauai offre una ricca vegetazione nella quale rimanere soltanto che ammirati e un giro in barca sotto la Na’Pali Coast vi rimarrà di certo nel cuore per sempre.

Tempi e costi

Tanta varietà e tanta bellezza non hanno un decisamente un costo economico, purtroppo. Inoltre, dall’Italia servono molte ore di volo per arrivare alle isole Hawaii. Conviene sicuramente fare tappa nella bellissima Los Angeles e poi ripartire. Per questo è opportuno fare un viaggio di almeno 10 giorni.

Insomma, potreste viaggiare in autunno per raggiungere un posto davvero sorprendente con sfumature diverse dal solito. Le Hawaii sono decisamente incredibili in tutti i periodi dell’anno.