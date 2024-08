Dovete andare in vacanza a Barcellona? Oltre questa bellissima città, ecco alcune cose da vedere nei suoi dintorni per non perdere l’occasione.

Una delle città che ospita milioni di turisti ogni anno è Barcellona. Questo posto è ricco di storia e di cultura, nonché di arte e di posti meravigliosi anche nei dintorni da visitare. Infatti, se si vuole o se si è già prenotato un viaggio in questa città, vi consigliamo di prendervi un po’ di tempo per andare a vedere che cosa c’è vicino a Barcellona. Quindi, dividetevi tra le vie e i luoghi caratteristici della città spagnola e tra quello che c’è attorno. Vediamo qui di seguito qualche posto che vale la pena visitare.

Viaggio a Barcellona: che cosa c’è da vedere vicino alla città

Abbiamo parlato spesso di budget necessario per viaggiare in una città e nell’altra, vicina o lontana. Oggi in questo articolo vogliamo concentrarci su cosa guardare attorno alla città di Barcellona. Iniziamo dalla Costa Brava e da Lloret de Mar in particolare. Si trova ad un’oretta dalla città ed è un posto molto frequentato dai giovani con spiagge e locali votati al divertimento. Subito dopo si trova anche Tossa de Mar, chiamata anche “paradiso blu” per le sue spiagge paradisiache.

Per chi ama le città e la storia l’ideale è andare nelle città di Girona e di Figueres. Entrambe caratterizzate da edifici e mura medievali. Nella seconda città, patria di Dalì, poi c’è un museo che non si dovrebbe perdere per nulla al Mondo.

Allontanandosi ancora un po’ da Barcellona, circondati dalle colline e da paesaggi che ricordano molto la nostra Umbria, ci sono paesi da scoprire in Terragona: Horta de San Joan (che ha avuto ospite Pablo Picasso) e Miravet. Fiume, ponti, gite sull’acqua e storia dei Templari sono gli elementi caratteristici di quest’ultima.

Un incantevole borgo da non perdere

Vicino a Girona, c’è un piccolo borgo che vale la pena visitare che si chiama Besalù. È caratterizzato da un ponte romano del dodicesimo secolo che passa sopra il fiume Fluvià. Lì vicino anche il Parco Naturale della Zona Vulcanica della Garrotxa.

Insomma, se hai organizzato un viaggio a Barcellona, prova a considerare questi luoghi un po’ fuori dalla città. Ne vale la pena!