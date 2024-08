Oroscopo dal 19 al 25 agosto: la classifica dei segni più fortunati

Chi sono i segni più fortunati di questa settimana? Ecco che cosa dice l’oroscopo e la classifica dello zodiaco.

È iniziata la penultima settimana di agosto ed è il momento di capire bene chi sarà favorito dalle stelle e chi no. L’astrologia è una materia molto complessa, ma grazie allo studio degli astrologi noi possiamo avere l’oroscopo giorno per giorno su come andranno le cose nella nostra quotidianità e a lungo termine. Concentriamoci sull’oroscopo dal 19 al 25 agosto e capiamo a che punto sono i segni zodiacali con la fortuna. È un aspetto importante da valutare per alcune decisioni. Ecco la classifica.

Oroscopo dal 19 al 25 agosto: chi è il meno fortunato dello zodiaco?

Nell’oroscopo occidentale ci sono 12 segni zodiacali in base al giorno e al mese di nascita. Iniziamo a scalare la classifica della settimana dall’ultimo posto. Al dodicesimo, purtroppo, troviamo il Sagittario che vedrà giorni malinconici e tristi. All’undicesimo posto il segno dei Pesci che potrebbe vivere problemi di cuore molto pesanti. Decimo posto per la Vergine, la quale avvertirà un senso di insicurezza e non saprà come organizzarsi al meglio.

Nono posto per i Gemelli, anche loro insicuri e senza un briciolo di tenerezza da donare agli altri. Ottavo posto per l’Acquario. Le stelle consigliano di essere prudente nelle decisioni, ad ogni modo il cielo non è così male. Settimo posto per il segno del Leone. Lui non perde mai il suo fascino e il suo carisma, avrà soltanto qualche piccola paranoia.

Sesto posto per lo Scorpione che dovrà affrontare una serie di riflessioni, ma che vedrà un miglioramento rispetto all’inizio del mese. Quinto posto per la Bilancia che si trova in un momento molto positivo in cui brilla e si sente di condividere con gli altri i propri sentimenti. Al quarto posto il Toro che ha dalla sua parte Venere, il pianeta dell’amore.

Il podio: il segno più fortunato della settimana

Siamo arrivati al podio. Medagli di bronzo, terzo posto, per l’Ariete. Questo segno sentirà di poter fare tutto in questa settimana e sarà pieno di energia ed entusiasmo coinvolgendo tutti attorno a sé. Medagli d’argento per il secondo posto del segno del Cancro che si sentirà particolarmente dolce e paziente. Infine, medaglia d’oro al segno del Capricorno. Questo è il segno più fortunato della settimana che si sentirà davvero buono e generoso perché tutto gli andrà decisamente bene.