Da dove nasce il simbolo del cuore? Tutte le curiosità

Tutti sappiamo disegnare un cuore, ma da dove nasce il simbolo del cuore che non corrisponde alla sua forme reale? Vediamo tutte le curiosità su questo argomento.

Tutti noi sappiamo che all’amore viene associato il simbolo del cuore perché è lì che nascono i sentimenti da quello che ci hanno sempre insegnato. Però, il simbolo che noi disegniamo non assomiglia alla forma reale del cuore. Allora, da dove nasce il simbolo del cuore così come lo facciamo sempre? Perché si usa? Chi è stato ad inventarlo? Vedremo tutte queste curiosità qui di seguito nell’articolo.

Il simbolo del cuore

Ogni giorno ci capita di vederlo e ogni giorno ci capita di mandarlo anche per messaggio. È il classico e famosissimo simbolo del cuore che ormai tutti conoscono. Lo si usa per esprimere amore tra partner, ma anche per rispondere con dolcezza tra amici o familiari. Lo si fa anche con le dita e si usa per diversi slogan. Il simbolo rappresenta dall’Ottocento, ormai, l’amore e l’affetto, ma da cosa è nato?

Da dove nasce il simbolo del cuore?

Non c’è nessun simbolo più popolare di quello del cuore per esprimere amore, affetto o emozioni simili. Tuttavia, sappiamo bene che non rappresenta la forma realistica del cuore nel senso dell’organo umano che portiamo nel nostro corpo. Allora, come mai si è diffusa questa usanza?

Gli studiosi hanno trovato tracce dello stesso identico simbolo in tempi antichissimi. Ad esempio, nei secoli VI-V a.C. era raffigurato nell’arte etrusca e voleva simboleggiare una foglia di fico. Di sicuro non rappresentava l’amore ed era raffigurato anche sulle monete.

Il significato di amore e sentimento è molto più recente e si deve al 1200 circa quando in Francia è nato una miniatura di un uomo che offriva il proprio cuore alla persona amata: questa si trovava nel manoscritto Roman de la poire. Anche Giotto, poco più avanti, ha voluto simboleggiare il cuore come amore verso la divinità. Certo, a quel tempo, l’immagine era più realistica. Poi, con il tempo si è allontanata molto dalla realtà arrivando al simbolo che oggi tutti noi conosciamo e usiamo.

Ci furono una serie di eventi che contribuirono a far nascere questo simbolo: la diffusione delle carte da gioco, il culto del Sacro Cuore di Gesù, le cartoline stampate per la ricorrenza di San Valentino. Nel 1977 è nata la valenza di verbo per il cuore usato in diverse frasi, per poi diffondersi in tutti i settori, anche in quello dei videogiochi per esprimere il simbolo della vita.