5 modi per evitare lo stress del rientro dalle vacanze: ecco che cosa fare

Molto bello trascorrere le giornate di vacanza, ma poi cosa fare per affrontare lo stress del rientro? Capita a moltissime persone ed ecco qualche consiglio utile.

Durante l’estate moltissime persone hanno trascorso una settimana o due, o più tempo, in una località diversa e lontana per le proprie vacanze. Insieme alla famiglia, ai parenti, agli amici, al partner, in mille modi diversi, il tempo che si trascorre in vacanza è sempre piacevole e senza troppi pensieri. Il problema si verifica al rientro. Molti soffrono tantissimo il ritorno alla solita routine, psicologicamente e fisicamente, Quindi, ecco 5 modi per evitare lo stress del rientro dalle vacanze e riabituarsi senza fare tanta fatica. Il mese di agosto sta finendo e settembre è l’emblema della ripresa di tutte le attività. Vediamo qualche consiglio utile e prezioso per tutti.

I sintomi della sindrome da rientro

Lo stress del rientro dalle vacanze è una vera e propria sindrome che prende il nome inglese di “post-vacation blues e in italiano “sindrome da rientro”. Secondo l’Istat ne soffrono circa il 35% degli italiani. Quindi, è molto utile individuarne i sintomi. Questi possono essere difficoltà a dormire, nervosismo e difficoltà a concentrarsi, ansia, inquietudine e una forte sensazione di disagio. Ancora, apatia, malinconia, pensieri molto tristi, spossatezza e mancanza di entusiasmo per qualsiasi cosa.

Riprendere la normale routine può avere delle conseguenze molto grandi sull’umore, sulla qualità di vita e sulla percezione dello stress. Tuttavia, sono sintomi temporanei che possono durare un paio di settimane per poi sparire da soli senza il bisogno di intervenire.

5 modi per evitare lo stress dal rientro dalle vacanze: cosa fare

Gli esperti consigliano di essere il più consapevoli possibili su questa condizione e di non farsi prendere né dal cattivo umore né dallo sconforto. Ci sono delle attività da poter fare per risollevarsi in fretta da questa situazione. La prima cosa da fare è movimento: fare passeggiate o un po’ di attività fisica è l’ideale per rilasciare nell’organismo ormoni che ci fanno sentire meglio. Poi, secondo aspetto fondamentale è riuscire a riposare bene durante la notte. Terzo elemento: l’alimentazione. Questa deve essere varia ed equilibrata per poter riprendere il ritmo senza problemi.

Infine, sarebbe molto utile trascorrere più tempo all’aria aperta e alla luce del sole. Questa è in grado di darci una bella energia del tutto naturale oltre che a infondere una sensazione antidepressiva senza l’uso di farmaci. Può essere utile, inoltre, praticare la meditazione. Stress e ansia diminuiscono significativamente anche con solamente 10-20 minuti al giorno. Per questo ci sono molti libri oppure applicazioni dello smartphone che guidano passo passo.