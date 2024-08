Il Ftse Mib chiude la migliore settimana dall’ottobre 2023

Settimana col botto per Piazza Affari che, insieme alle altre piazze europee, chiude con la migliore performance settimanale dall’ottobre 2023. Un ottimo risultato dopo le difficoltà di qualche settimane fa. Cerchiamo adesso di capire quali potrebbero essere le prospettive per il principale indice azionario italiano.

Il quadro generale che ha portato a questo eccellente risultato

Le principali borse europee hanno chiuso in positivo l’ultima seduta della settimana, oltre che la settimana stessa, superando i timori di una possibile recessione negli Stati Uniti. Piazza Affari si è distinta come la migliore tra le borse europee al termine di una settimana che è stata caratterizzata da numerosi dati macroeconomici, tra cui l’inflazione negli Stati Uniti per il mese di luglio, che ha alleviato le preoccupazioni di una recessione imminente.

Nel corso della seduta di venerdì sono stati pubblicati altri aggiornamenti macroeconomici dagli Stati Uniti. In particolare, l’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan è salito a 67,8 punti ad agosto, superando sia la rilevazione precedente di 66,4 punti che le aspettative di 66,9 punti. Questo rappresenta il primo aumento dopo quattro mesi consecutivi di cali. Tuttavia, il mercato immobiliare statunitense ha mostrato segni di debolezza: le nuove costruzioni abitative sono diminuite del 6,8% a luglio, un calo significativo rispetto al precedente aumento dell’1,1%, mentre i permessi edilizi sono scesi del 4%, superando le attese di un calo del 2%.

Gli investitori adesso sono in attesa di quanto accadrà nel corso di questa settimana. In particolare, la maggiore attenzione sarà rivolta al simposio di Jackson Hole, dove il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, previsto per il 23 agosto, potrebbe preparare il terreno per un possibile taglio dei tassi a settembre. In Europa, sarà importante monitorare il dato sulla crescita dei salari che la BCE pubblicherà giovedì prossimo

Le indicazioni dell’analisi grafica

Le ultime due settimane hanno dato un’importante svolta rialzista alle quotazioni del Ftse Mib. Tuttavia, solo una chiusura settimanale superiore a 33.923 potrebbe dare una conferma del rialzo in corso. In questo calo le quotazioni potrebbero muoversi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 32.389 potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

