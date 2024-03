Non solo Stramilano: ecco 3 maratone di primavera a Roma e altre città in Italia

Fare un po’ di attività fisica è ormai un’abitudine di molti. Si tratta di giovani e adulti, ma l’amore per certi sport si manifesta spesso da piccoli. Un modo per vivere insieme un’esperienza all’aria aperta sono le maratone cittadine. La più famosa in Italia è la Stramilano. Scopriamo i percorsi e altri eventi interessanti in altre località.

Per mantenerci in forma possiamo andare in palestra, fare lunghe camminate, girare in bicicletta. C’è chi va a giocare a tennis, a padel, a calcetto. Ci sono tanti modi di trascorrere il tempo libero in movimento. Tra questi ricordiamo pure la corsa. Di solito si corre da soli o con poche persone, magari in vie poco trafficate o nei parchi. Ci sono delle iniziative molto belle a cui invece partecipano migliaia di runners. Chi ha voglia di correre insieme ad altri in un clima di festa ha molte opportunità durante l’anno. Non solo Stramilano: ecco 3 maratone di primavera a Roma e altrove che adesso andremo a elencare.

Un evento imperdibile in Lombardia per gli appassionati di corsa

La famosa Stramilano nata nel 1972 si rivolge a tutti con tre diverse tipologie di corsa e percorsi. Giorno 24 marzo 2024 alle 8.30 partirà a Milano la Half Marathon rivolta soprattutto ai professionisti. Partenza e arrivo sono previsti a Piazza Castello. La Stramilano 10 km partirà alle 9.30 da Piazza Duomo con atleti di ogni livello. I bambini potranno correre la Stramilanina di 5 km che partirà sempre da Piazza Duomo alle ore 10. Entrambi i percorsi terminano all’Arco della Pace. Per chi vive a Roma qualche giorno prima sarebbe possibile partecipare a Run Rome The Marathon. Il percorso qui è completo, ossia si tratterebbe della classica maratona di 42,195 km.

Gli atleti partecipanti alla maratona romana partiranno dai Fori Imperiali. Si passerà da Piazza Venezia, dal Circo Massimo, Castel Sant’Angelo e altri luoghi incantevoli della Città Eterna. Il traguardo sarà presso il Colosseo. Gli appassionati potrebbero partecipare ad altre iniziative interessanti in altri posti. Ad esempio, nella splendida cornice del Lago di Garda il 13 aprile 2024 dovrebbe svolgersi la LG Kids Run. I bambini fino a 12 anni potranno correre per 1,3 km partendo dalla Rocca di Riva del Garda. Il 14 aprile il percorso di 42 km attende i maratoneti adulti. Si parte da Limone e si arriva a Malcesine. La mezza maratona di 21 km invece inizia da Arco per finire a Malcesine. Infine, segnaliamo che il 21 aprile 2024 si terrà la Padova Marathon. Il percorso di 42,195 km si correrà partendo alle 8.30 dallo stadio Euganeo. L’arrivo sarà a Prato della Valle.

(n.d.r. Maggiori informazioni sui metodi di iscrizione e i percorsi si troveranno nei siti ufficiali delle manifestazioni)