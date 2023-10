Non disperarti se hai finito l’ammorbidente: aggiungi una goccia di questo e i tuoi capi saranno pazzeschi

Esiste un prodotto che hai quasi sicuramente in casa e che si rivela utile da usare al posto dell’ammorbidente.

Chi ha a cuore il bucato e la sua buona riuscita, sa bene come l’uso dell’ammorbidente si riveli davvero prezioso. La sua presenza all’interno della lavatrice consente infatti di mantenere morbidi i tessuti e di ottenere così lenzuola, capi d’abbigliamento e quant’altro di una qualità certamente migliore di quanto si riuscirebbe ad avere senza il suo uso.

Ma come fare se proprio mentre stiamo caricando la lavatrice ci accorgiamo di essere senza? In questo caso, può rivelarsi utile un altro prodotto che abbiamo a casa e che usiamo per altri scopi ma che, all’occorrenza si rivela essere un vero e proprio ammorbidente.

Scopri cosa usare al posto dell’ammorbidente

Quando si usa la lavatrice, avere tutti i prodotti a portata di mano si rivela utile per non commettere errori usando detersivi sbagliati ma anche per evitare dimenticanze dell’ultimo minuto. Una che può capitare spesso è ad esempio quella di restare a corto di ammorbidente.

Cosa che succede casualmente sempre quando non si ha il tempo di andare a comprarlo ma si necessita di lavare al più presto il carico di bucato. Come fare, quindi? Proprio come avviene per i calzini che escono sempre sporchi o ingrigiti, anche in questo caso la risposta è semplice. E non solo, ha un nome molto simile a quello dell’ammorbidente, almeno in inglese. Se non l’hai ancora capito stiamo parlando del balsamo per capelli il cui nome inglese è lo stesso di quello dell’ammorbidente, ovvero conditioner. Oltre al nome, anche la destinazione d’uso è molto simile. Infatti, è possibile usarlo anche in lavatrice.

Per farlo basta aggiungerne una goccia nel cestello per l’ammorbidente e lavare come sempre gli indumenti. Il risultato sarà quello di un bucato morbido e come sempre profumatissimo. Per andare sul sicuro è meglio preferire un balsamo il più naturale possibile e aver cura di inserirlo sempre nel cestello apposito.

In questo modo si eviterà di compromettere il buon andamento del bucato e si otterrà il risultato desiderato senza troppi sforzi e senza dover correre ai ripari, uscendo ad acquistare un nuovo ammorbidente. Ovviamente, questa soluzione è da considerarsi solo d’emergenza. Per un buon utilizzo della lavatrice è infatti preferibile usare sempre l’ammorbidente apposito, magari tra quelli naturali ed ecosostenibili, in modo da non inquinare e rendere il bucato più bello con prodotti sani e adatti sia al benessere dell’intera famiglia che a quello dell’ambiente.