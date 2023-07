Calzini da buttare? Con questo ingrediente torneranno come nuovi

Se i tuoi calzini sono irrimediabilmente rovinati e ti sembra di doverli buttare, prova così: con questo trucco torneranno nuovi

Lo sappiamo: se siete genitori, probabilmente lottate quotidianamente contro i vostri figli che non mettono mai le ciabatte e camminano a piedi scalzi o, ancora peggio, con i calzini bianchi. Per quanto il pavimento possa essere pulito, è inevitabile che questi si ingrigiscano e si rompano, vincendo un biglietto di sola andata per la pattumiera. Se succede anche in casa tua, non disperare: non abbiamo la soluzione per far mettere le ciabatte ai tuoi figli, ma per salvare i calzini sì.

Se non ti ritrovi nella situazione appena descritta e non vivi il problema del camminare con i calzini bianchi senza ciabatte, probabilmente ti sarà comunque capitato di notare questi indumenti grigi e ingialliti anche dopo averli lavati in lavatrice con i detersivi appositi. In questi casi, non buttateli subito via ma provate prima con questo ingrediente: è magico.

Come salvare i calzini ingrigiti e sempre sporchi

Continuare a buttare i calzini rovinati e a comprarne di nuovi non fa bene né al portafoglio, né all’ambiente: ecco quindi come si possono pulire in maniera definitiva, facile e soprattutto efficace. Ciò che vi serve sono i cristalli di soda, acquistabili sia su Amazon che nei negozi specializzati in prodotti per la pulizia dei vestiti e della casa. A seconda del livello di sporcizia, bisogna aggiungere mezza tazza o una tazza di cristalli di soda direttamente nel cestello della lavatrice, per poi azionarla a una temperatura di 60°C.

Chi li usa lo conferma: questi cristalli hanno un potere sbiancante incredibile e, già dal primo lavaggio, fanno tornare i calzini come nuovi, di un bianco splendente. In realtà, però, questo prodotto in casa è utile anche per altre pulizie: c’è chi lo adopera per lucidare i piatti in ceramica, ad esempio e chi invece lo usa per mantenere ben pulite le tubature di casa. E che dire della sua funzionalità nella rimozione della vernice o della carta da parati, oggi così di moda?

Insomma, se dalla tua lavatrice i calzini escono sempre ingrigiti e giallastri, non andare subito di candeggina con cui rischi di macchiare tutto ma prova prima con i cristalli di soda, economici e soprattutto versatili per molte attività quotidiane: rimarrai a bocca aperta dal risultato.