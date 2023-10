Soldi e amore in arrivo per questi segni secondo l’Oroscopo: controlla se ci sei anche tu

Circondati dalla fortuna, questi due segni zodiacali vivranno un autunno roseo e florido: per loro soldi e amore a volontà!

La stagione autunnale ha fatto il suo ingresso e dopo esserci lasciati alle spalle un’estate piena di cambiamenti per diversi amici dello zodiaco, ecco che adesso siamo pronti a scoprire le novità che l’oroscopo ci riserva nei prossimi mesi.

Questa volta parleremo di un oroscopo un po’ diverso, che si è fatto largo parallelamente all’astronomia tradizionale nel corso del XI secolo, quello cinese.

L’oroscopo cinese trae le sue origini nell’antichità e si fonderebbe su una leggenda cinese secondo la quale, in previsione della sua morte il Buddha radunò tutti gli animali della terra. Solo 12 di questi si presentarono dinanzi al Buddha a porgergli l’ultimo saluto. Ai 12 animali giunti difronte a lui, il Buddha decise di attribuire ad ogni anno del ciclo lunare (12 in tutto) il nome di ogni singolo animale: il topo, il bue, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la pecora, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale.

Secondo l’oroscopo cinese, saranno due i segni che riusciranno a godere a pieno di una bella dose di fortuna in ambito sentimentale. Ma sarà soprattutto sul fronte economico che questi due segni zodiacali saranno baciati dalla Dea Bendata! Vediamo in particolare di chi si tratta.

Oroscopo cinese, i due segni zodiacali più fortunati in autunno saranno proprio loro

Anche nell’oroscopo cinese a ogni mese è associato un segno zodiacale che si caratterizza per determinate qualità, pregi e difetti che mirano a influenzare in qualche modo la personalità di ognuno. In particolare, sembrerebbe che nel pieno di questa stagione autunnale saranno due i segni zodiacali più fortunati in assoluto che riusciranno dal punto di vista sentimentale e sul fronte economico ad avere la meglio. Di chi stiamo parlando?