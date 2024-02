C’era un tempo in cui i CD e i DVD erano le porte d’accesso a musica, film, software, giochi e tanto altro. Ogni CD o DVD era un piccolo tesoro, da custodire gelosamente e con cura per evitare graffi, crepe, polvere e così via. Con l’avvento del digitale e dello streaming, questi oggetti sono diventati sempre più obsoleti, relegati negli angoli più bui delle nostre abitazioni o, peggio ancora, considerati rifiuti. Eppure, gettare via questi simboli di un’epoca non solo è un dispetto alla nostalgia ma rappresenta anche un’occasione mancata per il riciclo creativo. In questo articolo vedremo 5 idee di riciclo davvero molto carine, per dare nuova vita a questi pezzi di storia.

Non buttare vecchi CD e DVD perché possono diventare degli oggetti preziosissimi da usare tutti i giorni

I CD e i DVD, con le loro superfici riflettenti e i colori cangianti, sono materiali ideali per una vasta gamma di progetti artistici e utili. Il loro materiale plastico, resistente e flessibile, si presta magnificamente a essere trasformato in tantissimi oggetti, che possono essere utilizzati come arredo, o come utensile.

Piuttosto che buttarli in discarica, quindi, scegliamo di riciclarli, e contribuiremo non solo a ridurre il nostro impatto ambientale, ma daremo nuova vita a qualcosa che altrimenti diventerebbe spazzatura.

Non buttare vecchi CD e DVD ma riutilizzali in questo modo

Una buona idea di riutilizzo di vecchi CD e DVD, potrebbe essere quella di farli diventare dei brillanti sottobicchieri. Basta incollarvi sopra un feltro colorato per proteggere le superfici dei tavoli e sarai pronto a stupire i tuoi ospiti con un tocco di originalità.

Sempre per dimostrare originalità e creatività, i CD e DVD possono essere utilizzati per creare dei bellissimi mosaici. Una volta tagliali a pezzetti, e levigati leggermente per evitare di tagliarsi, possono essere incollati su vasi, cornici per foto, specchi e tanto altro. La loro superficie riflettente catturerà la luce, creando effetti visivi davvero sorprendenti.

Allo stesso modo, con un po’ di manualità, questi frammenti possono essere trasformati in originali ciondoli e gioielli. Oppure, se tagliati in forme desiderate, possono diventare pendenti per collane, orecchini o anche braccialetti, aggiungendo anche un tocco futuristico ai tuoi accessori.

Qualche idea di design anche per gli spazi esterni

Vecchi CD e DVD possono essere riutilizzati anche come puntatori solari per il giardino. Incollandoli su paletti o canne, posizionati strategicamente tra le piante, non solo aggiungeranno un elemento decorativo riflettente, ma aiuteranno anche a spaventare gli uccelli e piccoli animali, allontanandoli dalle coltivazioni.

Un’altra idea decisamente brillante, infine, potrebbe essere quella di dare nuova vita a questi oggetti, creando delle lampade. Assemblandoli in forme creative, si possono costruire basi per lampade da tavolo o pendenti per lampadari che, illuminati, proietteranno giochi di luce unici grazie alla loro superficie riflettente.

Insomma, occhio a non buttare vecchi CD e DVD, così come tantissimi altri oggetti che possono essere riciclati nei modi più disparati e creativi! E attenzione anche a CD e DVD rari che, come nel caso delle cassette VHS, possono valere un bel po’ di soldi.