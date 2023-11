Controlla subito in soffitta, queste vecchie videocassette oggi valgono tanto: sono le più richieste dai collezionisti

Se hai queste videocassette potresti diventare ricco. Controlla subito in casa: alcuni VHS degli anni Novanta oggi valgono una fortuna.

Chi è cresciuto negli anni Novanta sicuramente si ricorderà perfettamente dei VHS. Queste cassette nere dotate di nastro erano molto in voga in quel periodo e in gran parte degli anni Ottanta, poi furono soppiantate intorno alla prima metà degli anni Duemila, dopo la diffusione dei DVD. Le videocassette, altro nome per definire gli storici VHS, erano inserite in un mangianastri e le immagini incise venivano trasmesse nel televisore.

Tutti i capolavori del cinema, compresi quelli della Disney, venivano venduti nelle videocassette. Gli ex bambini degli anni Ottanta e Novanta se le ricordano perfettamente e alcuni di loro li terranno ancora custoditi gelosamente in casa o in soffitta. Oggi è praticamente impossibile utilizzarli, poiché i lettori delle videocassette non sono più in commercio. Non sono più in vendita nemmeno i lettori dei DVD e ormai per vedere i film si usa esclusivamente lo streaming.

Queste videocassette possono farti diventare ricco: i guadagni sono stellari

Lo streaming è una soluzione più comoda perché non occupa posto in casa, ma i VHS avevano molto fascino. Sai che oggi possono valere una fortuna? Anche questi oggetti hanno ormai un valore storico e sono tanti i collezionisti alla ricerca di film in videocassetta. Per questo motivo sono disposti a pagare tantissimo per avere i classici Disney e altri film dell’epoca che oggi sono introvabili in VHS. Dunque faresti meglio a controllare in casa, perché potresti guadagnare tantissimi soldi.

Se non ti servono più i film in videocassetta, forse è meglio che cominci a venderli perché potresti guadagnare anche 3.000 euro per ciascuna. Sono le edizioni limitate, come le Black Diamond, che sono rarissime, a poterti far diventare ricco perché sono ricercate dai collezionisti. Le più vendute sono quelle della Disney, le più ricercate in assoluto, che possono anche valere 9.000 euro, come una cassetta de La Bella e la Bestia del 1993.

Fantasia, un film di animazione di Topolino, vale invece sui 3.200 euro, ma alcune arrivano addirittura ad oltre 10.000 euro. I folli prezzi di queste storiche videocassette si possono vedere sul sito eBay, che vende oggetti per collezionisti. Se hai una di questi VHS o addirittura tutti, dovresti iniziare a maturare l’idea di venderle perché potresti accumulare un bel gruzzoletto.